DAHA MAÇ BAŞLAMADAN TARAFTARI KIZDIRDI
Fenerbahçe - Akhisarspor maçı öncesi bütün futbolcular üstlerindeki polarları çocuklara verdi. Seleznyov'un üstünü çıkarmaması tepkiye sebep oldu.
Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Fenerbahçe - Akhisarspor maçı öncesindeki bir olay izleyicilerin tepkisini çekti.
Seremoni sırasında yağmur altında çocukların ıslanmaması için bütün futbolcular polarlarını çocuklara verirken, Akhisarlı Seleznyov'un polarını vermemesi, izleyicilerin tepkisine neden oldu.
Kaynak: haberinburada
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