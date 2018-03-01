DALGIN YAYA OTOMOBİLE ÇARPTI, İZLEYENLER ŞAŞKINA UĞRADI
Filipinler ilginç bir trafik kazasına ev sahipliği yaptı. Yolda karşıya geçmek isteyen adam kendi şeridinde seyreden otomobili fark etmeyince araca çarparak yaralandı.
Filipinler'de yolun karşısına geçmek isteyen dalgın adam, hızla gelen cipi fark edince panikledi. Cipin de hızlanıp manevra yapmasıyla ortaya ilginç bir kaza çıktı.
YAY OTOMOBİLE ÇARPTI
Yaya, cipe çarparak yaralandı. Şahıs, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: haberinburada
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