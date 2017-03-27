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damada yeni görev!

DAMADA YENİ GÖREV!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, damadı ve danışmanı Jared Kushner'e Beyaz Saray'da yeni bir görev vermeye hazırlandığı iddia edildi

Tarih : 27 Mart 2017, 15:27
Puan Ver : Damada Yeni Görev!(10/10)10


ABD Başkanı Donald Trump, üst düzey danışmanlarından biri olarak görevlendirdiği damadı Jared Kushner'e yeni bir görev vermeye hazırlanıyor. Trump'ın, iş dünyasındaki yeni fikirlere hükümet desteği için Beyaz Saray'da yeni bir ofis kuracağı ve bu ofisin başına da damadı Jared Kushner'i getireceği iddia edildi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Damada  Yeni  Görev    haber

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