DAMAT BARZANİ, FRANSA'DA ÇARK ETTİ: REFERANDUM KARARI GERİDE KALDI
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmek üzere Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani "Referandum kararı geride kaldı" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daveti üzerine Fransa'ya giden Başbakan Neçirvan Barzani ve beraberindeki heyet Elysee Sarayı'nda Macron tarafından karşılandı.
"REFERANDUM ARKADA KALDI"
Görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında Barzani, "Artık yeni bör dönemdeyiz, referandum arkamızda kaldı. Artık IKBY için yeni bir pozisyon belirleyeceğiz. Irak Federal mahkemesinin 'bağımsızlık referandumunu iptal" kararına saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise konuşmasında, "Yapıcı bir diyaloğun Bağdat'ın Kürt bölgelerine getirdiği kısıtlamaları kaldırmaya neden olabileceğine inandığını" söyledi.
MAHKEME "İPTAL" KARARI ALMIŞTI
Irak Federal Mahkemesi, IKBY'nin 25 Eylül'de gerçekleştirdiği referandumun anayasal olmadığı ve sonuçlarının iptal edilmesi yönünde karar almıştı.
TÜRKİYE'DEN GİTTİ
Barzani dün Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaparak karayolu ile Cizre ilçesindeki Şerafettin Elçi Havalimanı'na geçti.
IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani buradan özel uçakla İstanbul'a gitti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yalancı Bahar Bitti, Hava Hızla Soğuyor!
- Chp'ye Sızdırılan Kripto Fetö'cünün, Aylık 2 Bin 200 Lira Aldığı Ortaya Çıktı
- Türkiye'ye Sığınan Ypg Sözcüsü: Pkk, Abd'yle Anlaşarak Deaş'lıların Kaçmasına İzin Verdi
- Zarrab'la İlgili Şüpheleri Arttıran Gelişme!
- Doktor Sırasında Tanıştılar, Evleniyorlar. Erkek 92, Kadın 85 Yaşında!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar