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Damat Barzani, Fransa'da çark etti: Referandum kararı geride kaldı

DAMAT BARZANİ, FRANSA'DA ÇARK ETTİ: REFERANDUM KARARI GERİDE KALDI

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmek üzere Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani "Referandum kararı geride kaldı" dedi.

Tarih : 02 Aralık 2017, 18:20
Puan Ver : Damat Barzani, Fransa'da Çark Etti: Referandum Kararı Geride Kaldı(8/10)4

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daveti üzerine Fransa'ya giden Başbakan Neçirvan Barzani ve beraberindeki heyet Elysee Sarayı'nda Macron tarafından karşılandı.

"REFERANDUM ARKADA KALDI"

Görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında Barzani, "Artık yeni bör dönemdeyiz, referandum arkamızda kaldı. Artık IKBY için yeni bir pozisyon belirleyeceğiz. Irak Federal mahkemesinin 'bağımsızlık referandumunu iptal" kararına saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise konuşmasında, "Yapıcı bir diyaloğun Bağdat'ın Kürt bölgelerine getirdiği kısıtlamaları kaldırmaya neden olabileceğine inandığını" söyledi.

MAHKEME "İPTAL" KARARI ALMIŞTI

Irak Federal Mahkemesi, IKBY'nin 25 Eylül'de gerçekleştirdiği referandumun anayasal olmadığı ve sonuçlarının iptal edilmesi yönünde karar almıştı.

TÜRKİYE'DEN GİTTİ

Barzani dün Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaparak karayolu ile Cizre ilçesindeki Şerafettin Elçi Havalimanı'na geçti.

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani buradan özel uçakla İstanbul'a gitti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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