DAMAT İLE KAYINPEDERİN 'MİSAFİR' KAVGASINA YAKINLARI DA KARIŞTI: 10 YARALI
Şanlıurfa'da, damatla kayınpeder arasında, eve sıkça misafir gelmesi nedeniyle çıkan kavga, meydan savaşına dönüştü. 40 kişinin karıştığı kavgada 10 kişi demir çubuk ve sopalarla yaralandı.
Eve sıkça misafir davet eden damadının evini basan kayınpeder, akrabalarıyla terör estirdi.
ÖNCE TARTIŞTILAR, SONRA KAVGA ETTİLER
Olay, akşam saatlerinde Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Adı öğrenilemeyen damat, evine sıkça misafir gelmesini eleştiren kayınpederiyle tartıştı. Birbirine bitişik evlerde oturan damat ile kayınpederin tartışması, diğer aile bireylerinin de katılımıyla kavgaya dönüştü.
40 KİŞİ BİRBİRİNE GİRDİ, 10 KİŞİ YARALANDI
Yaklaşık 40 kişi birbirine demir çubuk, sopa, tekme ve tokatlarla saldırdı. İhbarla mahalleye gelen polisler, tarafları ayırıp, kavgayı sonlandırdı.
Kavgada, aralarında kadınların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.
POLİS MAHALLEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI
Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere götürülürken polis mahallede güvenlik önlemi alıp, soruşturma başlattı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Batman Havalimanı, En Komik İsimli Havalimanı Seçildi
- Yunanistan'dan İtiraf: Türk Akımı Faaliyete Geçince Doğalgazı Türkiye'den Alacağız
- Son Dakika! Bakandan Müjde: 450 Bin Taşeron İşçi 3 Ay İçerisinde Kadroya Alınacak
- Ekonomistler Üçüncü Çeyrekte Çift Haneli Büyüme Bekliyor
- Rekor Üstüne Rekor Kıran Bitcoin'i, 5 Sanal Para Birimi Daha Takip Ediyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar