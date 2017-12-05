Bursaspor'da Batalla, Fenerbahçe Maçı Öncesi Sakatlandı
Erdoğan'dan Trump Sorusuna Yanıt: Henüz Dönmedi
Ukraynalı Modele Asansörde Tacizi, Bakanlık Affetmedi
Türk Futbolu Batıyor, 9 Takımın Puanı Silindi
Batman Havalimanı, En Komik İsimli Havalimanı Seçildi
Ab, Vergi Cenneti Ülkelerden Oluşan Bir Kara Liste Yayınladı
Yunanistan'dan İtiraf: Türk Akımı Faaliyete Geçince Doğalgazı Türkiye'den Alacağız
Babasıyla Kaçarken Yakalanan Ayşe'nin Katilinin İfadesi: Aşkıma Karşılık Vermedi, Öldürdüm
Dursun Özbek: Igor Tudor İle Yola Devam Edeceğiz
Ab'den Abd'ye Kudüs Uyarısı: Ciddi Sonuçları Olur
Macarlardan, İltica Eden Sporcularla İlgili Kafa Karıştıran Açıklama
Son Dakika! Bakandan Müjde: 450 Bin Taşeron İşçi 3 Ay İçerisinde Kadroya Alınacak
Ab'den Tartışılacak Teklif: Kudüs, İki Devletin De Başkenti Olmalı
Trump, Abbas'ı Arayarak Kararını Açıkladı: Büyükelçiliğimizi Küdüs'e Taşıyacağız
Bu Akşamki Dev Maç Şifresiz Kanalda
İspanyol Kaleci Casillas Devre Arasında İngiltere Yolcusu
5 Aralık Kadın Hakları Gününde Türkiye'de Kadınlar Şiddet Gördü, Öldürüldü
Ekonomistler Üçüncü Çeyrekte Çift Haneli Büyüme Bekliyor
Yurt Dışına Yarışmaya Giden Türk Takımı İltica Etti
Beşiktaş, Galatasaray Ve Fenerbahçe Pfdk'ya Sevk Edildi

Damat ile Kayınpederin 'Misafir' Kavgasına Yakınları da Karıştı: 10 Yaralı

DAMAT İLE KAYINPEDERİN 'MİSAFİR' KAVGASINA YAKINLARI DA KARIŞTI: 10 YARALI

Şanlıurfa'da, damatla kayınpeder arasında, eve sıkça misafir gelmesi nedeniyle çıkan kavga, meydan savaşına dönüştü. 40 kişinin karıştığı kavgada 10 kişi demir çubuk ve sopalarla yaralandı.

Tarih : 05 Aralık 2017, 02:50
Puan Ver : Damat İle Kayınpederin 'misafir' Kavgasına Yakınları Da Karıştı: 10 Yaralı(6/10)2

Eve sıkça misafir davet eden damadının evini basan kayınpeder, akrabalarıyla terör estirdi.

ÖNCE TARTIŞTILAR, SONRA KAVGA ETTİLER

Olay, akşam saatlerinde Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Adı öğrenilemeyen damat, evine sıkça misafir gelmesini eleştiren kayınpederiyle tartıştı. Birbirine bitişik evlerde oturan damat ile kayınpederin tartışması, diğer aile bireylerinin de katılımıyla kavgaya dönüştü.

40 KİŞİ BİRBİRİNE GİRDİ, 10 KİŞİ YARALANDI

Yaklaşık 40 kişi birbirine demir çubuk, sopa, tekme ve tokatlarla saldırdı. İhbarla mahalleye gelen polisler, tarafları ayırıp, kavgayı sonlandırdı.

Kavgada, aralarında kadınların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

POLİS MAHALLEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere götürülürken polis mahallede güvenlik önlemi alıp, soruşturma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Damat  İle  Kayınpederin    Misafir    Kavgasına  Yakınları  Da  Karıştı  10  
Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER