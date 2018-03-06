Muğla'da otomobiliyle yolunu kestiği kayınpederi ve kayınbiraderine pompalı tüfekle defalarca ateş edip öldüren damat, boşanma davası süren eşini de yaraladıktan sonra intihar etti.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde damat Aydın Bozkurt, otomobiliyle yolunu kestiği kayınpederi ve kayınbiraderine pompalı tüfekle defalarca ateş edip öldürdü, boşanma davası süren eşini ise yaraladı. Ardından çene altına dayadığı silahla yaşamına son verdi.

ARAÇLA ÖNLERİNİ KESİP POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Muğla- Fethiye karayolu üzerinde, Zeytin Alanı Mahallesi yakınında meydana gelen olayda, damat Aydın Bozkurt kullandığı 48 P 3262 otomobille, içinde kayınpederi Ahmet Sivrikaya ve eşi Zeynep Bozkurt'un bulunduğu, kayınbiraderi Abdullah Sivrikaya'nın kullandığı 10 PS 383 plakalı otomobilin önünü kesti. Görgü tanıklarının ifadesine göre araçtan pompalı tüfekle inen Bozkurt, ilk olarak ön cama ateş açtı. Ardından kapıyı da açan Bozkurt, araçtakilere ateş etti. Ahmet Sivrikaya ve Abdullah Sivrikaya'yı olay yerinde öldürdü. Zeynep Bozkurt ise ağır yaralandı.

TETİĞİ ÇEKEREK İNTİHAR ETTİ

Ardından elindeki silahı kendi çenesinin altına dayanan Bozkurt, tetiği çekerek intihar etti. Olayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yola gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Sivrikaya, Abdullah Sivrikaya ve Aydın Bozkurt'un olay yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralı kurtulan Zeynep Bozkurt ise ambulansla Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeynep Bozkurt ile Aydın Bozkurt'un boşanma davalarının sürdüğü belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: haberinburada