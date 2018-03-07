Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid, PSG'yi ilk maçta olduğu gibi yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşma sırasında Dani Alves'in Cristiano Ronaldo'ya yaptıkları ise kameralardan kaçmadı.

JUVENTUS'TAN PSG'YE ŞAMPİYONLAR LİGİNİ KAZANMAYA GELMİŞTİ

Juventus'tan "Paris'e Şampiyonlar Ligini kazanmaya gidiyorum" diyerek ayrılan Dani Alves, yenilginin verdiği sinirle burnundaki pisliği eline alıp Cristiano Ronaldo'nun formasının üzerine sildi.

Alves'in yaptıklarından habersiz Ronaldo, oynamaya devam ederken attığı iki golle PSG'yi yıkan oyuncu oldu.

Kaynak: haberinburada