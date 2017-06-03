Mobius Da Mavi Jeans Hissesi Aldı
İşte Aşkın Fotoğrafı
Seda Sayan, Bikinili Görüntüsü İle Gençlere Taş Çıkardı
Gelmesiyle Gitmesi Bir Oldu!
Berlin İn Berlin Filminin Devamı Geliyor
Mustafa Ceceli, Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı
Ramazanda Bile 3 Milyon Ekmek Çöpe
115 Milyon Tl'yi Bankalarda Unuttuk
Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü
Hastalar, 5G İle Sağlık Kontrolünü Kendileri Yapacak
Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim
İktidar Ve Muhalefet 'tüzük'te Karşı Karşıya!
Deniz Seki Fiyatını Katladı!

danimarka'da terör paniği! silahlı bir adam...

DANİMARKA'DA TERÖR PANİĞİ! SİLAHLI BİR ADAM...

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta terör paniği... Ünlü eğlence merkezinde eli silahlı bir kişinin polise yaklaştığı bilgisi üzerine vurularak etkisiz hale getirildi. Silah sesleri bölgede paniğe ve korkuya yol açtı.

Tarih : 03 Haziran 2017, 13:04
Puan Ver : Danimarka'da Terör Paniği! Silahlı Bir Adam...(7/10)7


İddiaya göre, Kopenhag emniyetinden birkaç polisin rutin kontrol  yaptığı sırada bir kişi elinde silahla onlara doğru ilerleyerek tehdit oluşturdu.



Polisler şüpheliye ateş açarak etkisiz hale getirdi. Kopenhag'ın en  işlek caddelerinden H.C. Andersen Bulvarı civarında bulunan ve silah seslerini  duyan vatandaşlar ile turistler terör saldırısı endişesiyle paniğe kapıldı.



Danimarka basınında servis edilen amatör çekim görüntülerde,  polislerin şüpheliye ateş açmasıyla çevredekilerin kendilerini yere atarak  korumaya çalıştığı, ardından hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı yer aldı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Danimarka  Da  Terör  Paniği  Silahlı  Bir  Adam    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER