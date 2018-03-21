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'danıştay Başkanı'nın Kızı 24 Saatte Terfi Etti' İddiasına Yalanlama!
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'Danıştay Başkanı'nın kızı 24 saatte terfi etti' iddiasına yalanlama!

'DANIŞTAY BAŞKANI'NIN KIZI 24 SAATTE TERFİ ETTİ' İDDİASINA YALANLAMA!

"Danıştay Başkanı'nın kızı 24 saatte Yargıtay'a terfi etti" haberiyle ilgili açıklama yapan HSK Başkanvekili Yılmaz, "Özel bir uygulama yok, aynı durumda olan 27 kişi daha var." dedi.

Tarih : 21 Mart 2018, 16:30
Puan Ver : 'danıştay Başkanı'nın Kızı 24 Saatte Terfi Etti' İddiasına Yalanlama!(6/10)2

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün kızı Gonca Hatinoğlu'nun dün yayımlanan HSK kararnamesiyle Elazığ Hakimliğinden Yargıtay Tetkik Hakimliğine atanmasına ilişkin yapılan eleştirilere cevap verdi. Yılmaz, "Özel bir uygulama yok, aynı durumda olan 27 kişi daha var." diye konuştu.

"KİMSEYE AYRICALIK YAPILMADI"

Yılmaz, kimseye ayrıcalık yapılmadığını, çok sayıda kişinin mazeret dilekçesinde bulunduğunu ve bu kapsamda mazeret atamalarının yapıldığını kaydetti.

"AYNI DURUMDA OLAN 27 KİŞİ VAR"

Her kura çekiminin ardından "Mazaret Kararnamesi" yayımladıklarına dikkat çeken Yılmaz, "Çok büyük haksızlık bu. Kararnamenin ardından yayımlanan mazeret kararnamesi ile aynı durumda olan 27 kişi Yargıtay Tetkik Hakimliğine atandı" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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