DANIŞTAY'DAN İHRAÇ EDİLEN 13 ESKİ PERSONEL HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Ankara'da Danıştay Başkanlığında görevli iken FETÖ'den ihraç edilen 13 eski personel hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Danıştay Başkanlığında görevli iken FETÖ üyeliği nedeniyle KHK ile kamu görevinden ihraç edilen 13 eski personel hakkında gözaltı kararı verdi.
Şu ana kadar 10 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.
Kaynak: haberinburada
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