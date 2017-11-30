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Danıştay'dan İhraç Edilen 13 Eski Personel Hakkında Gözaltı Kararı

DANIŞTAY'DAN İHRAÇ EDİLEN 13 ESKİ PERSONEL HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara'da Danıştay Başkanlığında görevli iken FETÖ'den ihraç edilen 13 eski personel hakkında gözaltı kararı verildi.

Tarih : 30 Kasım 2017, 20:10
Puan Ver : Danıştay'dan İhraç Edilen 13 Eski Personel Hakkında Gözaltı Kararı(8/10)4

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Danıştay Başkanlığında görevli iken FETÖ üyeliği nedeniyle KHK ile kamu görevinden ihraç edilen 13 eski personel hakkında gözaltı kararı verdi.

Şu ana kadar 10 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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