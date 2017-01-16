

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 15 Temmuz darbe girişimi planları çerçevesinde Isparta'yı kontrol altına almaya çalıştığı iddia edilen eski Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz ile Erkan Başkanı Orhan Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında hazırlanan 133 sayfalık iddianame, Isparta 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi.







700'E YAKIN HARBİYELİ, DARBE TEŞEBBÜSÜNDE KULLANILACAKTI







İddianamede, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında kursiyer olarak bulunan 700'e yakın Kara Harp Okulu öğrencisinin darbe teşebbüsünde Ankara'da kullanılmak üzere otobüsler ile Isparta Süleyman Demirel Havaalanı'na sevk edilerek buradan da Ankara'ya hava yoluyla sevk edilmek istendikleri ifade edildi.







HARBİYELİLERİ HAVA YOLUYLA ANKARAYA'YA GÖNDERECEKLERDİ







FETÖ'nün örgüt faaliyetleri, hiyerarşik yapılanması, stratejisi, yöntemi, paralel devlet kurma çalışmaları ve mali yapısına ilişkin bilgilerin yer aldığı iddianamede, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında kursiyer olarak bulunan 700' e yakın Kara Harp Okulu öğrencisinin Ankara'da darbe teşebbüsünde kullanılmak üzere otobüsler ile Isparta Süleyman Demirel Havaalanına sevk edilerek buradan da Ankara'ya hava yoluyla sevk edilmek istendikleri ifade edildi.







KONVOYU VATANDAŞLAR DURDURDU







İddianamede, 15 Temmuz gecesi cuntacıların sözde sıkı yönetim direktifiyle Isparta sıkıyönetim komutan yardımcısı olarak görevlendirilen Garnizon Komutanı Mustafa Kurutmaz'ın emriyle Eğirdir Tümen Komutanlığındaki harbiyeli öğrencileri alarak Süleyman Demirel Havalimanı'na oradan da Ankara'ya havayoluyla sevk edilmek üzere 10 minibüsün yola çıktığı ancak konvoyun emniyet ekipleri tarafından durdurularak geçişlerine izin verilmediği, ilerlemek istenirse ateş edileceği, o noktaya halkın da gelmesiyle konvoyun geri dönmek zorunda kaldığı kaydedildi. Ayrıca Eğridir'den çıkan 127 harbiyeliyi taşıyan 5 sivil ve 1 askeri minibüsün polis ekipleri ve halkın durdurmasıyla engellendiği de ifade edilirken, havalimanına uçak inişlerinin engellenmesi için pist üzerine kamyonların konulduğu, havayoluyla Ankara'ya götürülemeyeceği anlaşılan harbiyelilerin Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Komutanlığına yönlendirilip buralardaki koğuşlarda kaldıklarına dikkat çekildi.







SUÇTAN KURTULMAK İÇİN EMİRİN YANLIŞ ANLAŞILDIĞINI SÖYLEDİLER







Sözde sıkı yönetim direktifi uyarınca Kurutmaz'ın valilik ve belediyenin ele geçirilmesi amacıyla emir verdiği, valiliğe 100 metre mesafede bulunan askeri gazino ve orduevinden valiliğin, belediyeye 100 metre mesafede olan askeri lojmanlardan belediyenin ele geçirilmesi amaçlandığı iddianamede yer aldı. Yine Ankara ve İstanbul'un, takviye planı çerçevesinde takviye edilmesi talimatı doğrultusunda Ankara'daki cuntacılarla yaptığı görüşmeler sonrası Kolluğun Toplumsal Olaylarda Değerlendirilmesi (KOKTOD) kapsamında hazırlık yapılarak Ankara' ya gönderilmek üzere asker elbiseli, silahlı, çelik yelekli, kompozit başlıklı, birlikler hazırlanması emrini verdiği ve bu birlikleri Ankara'ya götürecek otobüslerin hazır bekletildiği kaydedildi. İddianamede, hazırlıklar yapılırken saat 08.50' de gelen mesajda gece gelen sıkıyönetim direktifinin geçersiz olduğunun belirtilmesi ve ülke çapında darbe girişiminin kontrol altına alınmaya başladığının ve başarısız olacağının anlaşılması üzerine şüphelilerin suçtan kurtulmak için emrin yanlış anlaşıldığını belirterek valiliğin yardım istemesi üzerine onun emrine girilmesi ve de Ankara'da darbe karşıtı birliklere destek için hazırlık yapıldığı süsü verilmeye çalıştığı vurgulandı.







16 TEMMUZ SABAHI, DARBEYİ BAŞARIYA ULAŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORLARDI







İddianamede, Eski EDOK Muharebe ve Muharebe Destek Komutanı tutuklu sanık Metin İyidil'in 16 Temmuz sabahı 07.09'da Isparta Valisi Şehmus Günaydın'ı arayarak, harbiyelilerin Ankara' ya gönderilmesine izin verilmesini istediği, ancak Valinin bunu reddettiği, şüphelilerin bu saat itibariyle bile halen darbeyi gerçekleştirmeye yönelik ümitlerinin ve çalışmalarının olduğunun anlaşıldığı ifade edildi. Ankara'ya sevki istenilen harbiyelilerin kritik noktalarda görev yapacağı, Harbiyelileri Ankara'ya taşımak amacıyla 3 kasa tipi uçak ve bu uçaklara refakat edecek bir F-16 görevlendirildiği, havaalanının iş makineleri ile kapatılması sonuncu uçakların bir kaç kez sorti yaptıktan sonra ayrıldıkları da belirtildi.







'BU MESAJDA YAZAN HİÇBİR TALİMATI UYGULAMAYACAĞIM'







İddianamede davada tanık olarak dinlenecek o dönem Isparta İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Cömert'in ifadeleri de yer aldı. Olayı öğrendikten sonra Kurutmaz'ı arayarak FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğunu söylemesine rağmen Kurutmaz'ın telefonda bir şey söylemediğini ve buna şaşırdığın belirten Cömert, İl Jandarma Komutanlığına giderken Kurutmaz'ın kendini arayıp nerede olduğunu sorduğunu bu sırada telefonunun kapandığını söyledi. Sözde sıkı yönetim bildirisini okuduğunda bunun FETÖ unsurları tarafından yapıldığını anlayarak kendi birliğinde önlem aldığını daha sonra Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Komutanlığına gittiğini söyleyen Cömert, Kurutmaz'a "Bu paralel yapının işi, mesajda yazan hiçbir talimatı yapmayacağım, bana bunu kimse yaptıramaz, uygulayacaksanız gerekirse sizinle çatışırım" dediğini iletti.







'SİLAHSIZ ASKERİ ÖĞRENCİLERİN ANKARA'YA GÖNDERİLECEĞİNİ ANLADIM'







Vali Günaydın ile alınacak tedbirleri görüşmek üzere komutanlıktan ayrıldığını belirten Cömert, "Tümende 40 otobüs hazırlandığını öğrenince Kurutmaz'ı aradım. 'Harbiyelileri Ankara'ya yollamamız lazım' dedi. Silahsız askeri öğrencilerin Ankara'ya destek mahiyetinde gönderileceğini anlayıp telefonu kapattım. Vali Beyin 'kargo uçağı geliyor, gelirse ateş açacağız' demesi üzerine havaalanına kamyon, dozer konulması halinde uçakların piste inemeyeceğini söyledim ve Jandarma Komutanlığına gitmek için ayrıldım. Vali Beyle bağlantı kurarak Eğirdir Isparta karayolunun kapatılması gerektiğini söyledim" dedi.







'GEREKİRSE KENDİ TABANCAMLA VURURUM'







Bu sırada tümenden gelen emirleri uygulamayacağını bildirdiğini söyleyen Cömert, kendisini arayan Tümen Komutanı Metin Akkaya'nın 'havaalanına giden yolun açılması gerekiyor' demesi üzerine kendisine kesinlikle kışla dışına çıkmayacaklarını ve talimatlarını uygulamayacaklarını söylediğini vurguladı. Yine kendisini arayan Mustafa Kurutmaz'ın da yolun açılması yönündeki emrine ' yolu açmayacaklarını, yolda en az 10 bin vatandaşın olduğunu, gelinirse polisin de kendilerinin de ateş açacaklarını söylediğini bu görüşmeden sonra emniyeti arayıp o yolda tedbir alınması gerektiğini söylediğini ifade etti. Jandarma Komutanı Cömert'in Eğirdir Tümen Komutanlığına çağrıldığı haberini veren ilçe jandarma komutanına da 'Benden başka kimsenin emrini dinlemeyeceksiniz. Sözde darbe emrinin uygulanmasına katkı sağlayan birlik komutanı olursa gerekirse kendi tabancamla vururum" dediği de iddianamede yer aldı.







BİRÇOK AYRI SUÇTAN YARGILANACAKLAR







Şüphelilerin, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından cezalandırılması talep edildi.







kaynak:haberler