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DARBE GİRİŞİMİNDEN 2 GÜN ÖNCE UÇAKLARA SNİPER TAKTIRMIŞ


DARBE GİRİŞİMİNDEN 2 GÜN ÖNCE UÇAKLARA SNİPER TAKTIRMIŞ
Tarih : 31 Mart 2017, 15:19
Puan Ver : Darbe Girişiminden 2 Gün Önce Uçaklara Sniper Taktırmış(7/10)5


Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, eski Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim'in, teşebbüse hazırlık faaliyetleri kapsamında 13 Temmuz 2016'da Ahmet Tosun ile Diyarbakır'a gittiği ve uçaklara hedefleme kodu olan Sniper cihazını taktırdığı belirtildi.



 



kaynak:sabah








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