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DARBE GİRİŞİMİNİN İLK ASKERİ DURUŞMASI BAŞLADI


DARBE GİRİŞİMİNİN İLK ASKERİ DURUŞMASI BAŞLADI
Tarih : 26 Aralık 2016, 10:51
Puan Ver : Darbe Girişiminin İlk Askeri Duruşması Başladı(8/10)5


Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimine fiili olarak katılan rütbeli askerlerin yargılanacağı ilk davanın görülmesine başlandı. Aralarında eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da bulunduğu 42'si tutuklu 60 sanık hakkında, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.



Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında aralarında eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da bulunduğu 42'si tutuklu 60 sanığın yargılanmasına başlandı.



Duruşma salonuna dönüştürülen Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Turan Bahadır Salonu'nda Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına, 42 tutuklu sanık ile 7 tutuksuz sanık, avukatlar ve sanık yakınları katıldı.



Merkez girişinde kontrol noktası oluşturan ve çevrede güvenlik önlemi alan polis, araçlarını kontrol noktası dışında park eden avukatlar ile tutuksuz sanıkları ve sanık yakınlarını içeriye aldı.



Baro yönetiminin de izlediği duruşmaya katılan avukatlar yetki belgesi ve vekaletname göstererek salona alındı, sanık ve sanık yakınlarının üst araması yapıldı ve X-ray cihazından geçirildi. Bu arada sanık yakınlarından üçer kişinin duruşmayı izlemesine izin verildiği öğrenildi.



Tutuklu sanıklar ise İzmir 2 nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinden geniş güvenlik önlemleri altında duruşmaya getirildi.



Çok sayıda basın mensubunun da takip ettiği duruşmada, mahkeme başkanı Ünal Yalçınkaya tarafından sanık ve avukatların yerlerini almalarından sonra kimlik tespiti yapıldı.



 



kaynak:yenişafak








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