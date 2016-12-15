DARBE GİRİŞİMİNİN RADAR İZLERİ VE MÜHİMMATLARI ORTAYA ÇIKTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'cüler tarafından 15 Temmuz darbe girişiminden sonra silinen, o geceye ait silah-mühimmat yüklü uçak ve helikopterlerin uçuş kayıtları özel bir yöntemle ortaya çıkarıldı
FETÖ'cüler tarafından 15 Temmuz darbe girişiminden sonra silinen, o geceye ait silah-mühimmat yüklü uçak ve helikopterlerin uçuş kayıtları özel bir yöntemle ortaya çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca, 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasının ardından silinen uçak ve helikopterlerin uçuş kayıtları (radar izleri) ile silah-mühimmat yükleri özel bir yöntemle tek tek tespit edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmada, darbe girişiminde kullanılan uçak ve helikopterlerin uçuş kayıtlarının darbeciler tarafından silindiği belirlendi.
Bunun üzerine harekete geçen soruşturmayı yürüten savcı Ramazan Dinç, uçuş kayıtlarının kurtarılmasına ilişkin çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde darbe girişiminde kullanılan savaş uçakları ile helikopterlerin uçuş kayıtları ve taşıdıkları mühimmatlar tespit edildi.
Uçuş kayıtlarındaki radar izleri incelendiğinde, darbe kalkışmasına katılan hava unsurlarından savaş uçaklarının İstanbul-Ankara semalarındaki uçuşları tek tek saptandı. Uçakların havadaki yoğunluğu dikkati çekti.
Helikopterlerin de İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra Muğla ve İmralı Adası çevresinde yoğun şekilde uçtukları ortaya çıktı. İmralı Adası üzerinde farklı saatlerde, farklı helikopterlerin hava trafiği kayıtlara yansıdı.
kaynak:habertürk
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