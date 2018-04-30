DARBECİ HAİNLER, KOMUTANLARI BÖYLE DERDEST ETMİŞ
Akıncı Üssü davası klasörüne yeni görüntüler girdi. 15 Temmuz'da Konya'dan helikopterle gelen hainler Moda Deniz Kulübündeki düğünü basmış ve üst düzey komutanları derdest etmişti.
15 Temmuz'da Moda Askeri Deniz Kulübü'nde yaşananların yeni görüntüleri ortaya çıktı.
KONYA'DAN HELİKOPTERLE GELMİŞLERDİ
15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Konya'daki üsten iki helikopterle hareket ederek, İstanbul'daki Moda Askeri Deniz Kulübü'nde Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğünü basan ve aralarında dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal'ın da bulunduğu çok sayıda üst düzey komutanı rehin alan darbecilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
DAVA DOSYASINA GİRDİ
Ankara'da görülen Akıncı Üssü davası klasörleri arasına giren güvenlik kamera görüntüleri, baskını ve komutanların nasıl rehin alındığını saniye saniye gösteriyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 10 Ayrı Şehirde Aranan Ödüllü Dolandırıcı Mühendis Yakalandı!
- Kral Tanju Başvurusunu Yaptı! İşte Aday Adayı Olduğu Parti
- Akm'nin Ön Cephesi Büyük Bir Gürültüyle Yıkıldı! O Anlar Kamerada
- Reuters Duyurdu! Suriye'de Dengeleri Değiştirecek Gelişme
- Son Dakika! Erdoğan Talimat Verdi, Ak Parti'de Süre Uzatıldı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Esad Pyd'yi Vurdu, Abd Savaş Uçaklarıyla Yardıma Koştu!
- Sahibi Çaresiz Kaldı! 2 Pitbull, Evcil Köpeği Aralarına Alıp Parçaladı
- First Lady Bombaladı: Hapis Hayatı Yaşıyor, Pencere Bile Açamıyor!
- Çılgın Festivalin Yaratıcısı Felç Geçirip Yaşama Veda Etti
- Yeni Bir Hayat Planı Yaptı, Tatile Çıkmadan Önce Çocuklarını Boğdu
Bu Haberle İlgili Yorumlar