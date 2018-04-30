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Darbeci hainler, komutanları böyle derdest etmiş

DARBECİ HAİNLER, KOMUTANLARI BÖYLE DERDEST ETMİŞ

Akıncı Üssü davası klasörüne yeni görüntüler girdi. 15 Temmuz'da Konya'dan helikopterle gelen hainler Moda Deniz Kulübündeki düğünü basmış ve üst düzey komutanları derdest etmişti.

Tarih : 30 Nisan 2018, 10:50
Puan Ver : Darbeci Hainler, Komutanları Böyle Derdest Etmiş(10/10)6

15 Temmuz'da Moda Askeri Deniz Kulübü'nde yaşananların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

KONYA'DAN HELİKOPTERLE GELMİŞLERDİ

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Konya'daki üsten iki helikopterle hareket ederek, İstanbul'daki Moda Askeri Deniz Kulübü'nde Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğünü basan ve aralarında dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal'ın da bulunduğu çok sayıda üst düzey komutanı rehin alan darbecilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

DAVA DOSYASINA GİRDİ

Ankara'da görülen Akıncı Üssü davası klasörleri arasına giren güvenlik kamera görüntüleri, baskını ve komutanların nasıl rehin alındığını saniye saniye gösteriyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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