

ÖCALAN'I ÖLDÜREREK İÇ SAVAŞ ÇIKARMA PLANI



Darbe girişiminde bulunan Fethullahçı terör örgütünün İmralı'da bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı öldürerek, Türkiye'de bir iç savaş çıkarılmasını planladığı belirtilen iddianamede, planlamayı yaptığı ileri sürülen Kurmay Albay Ali Durmuş'un bu konudaki ifadesi de yer aldı. Savcılık sorgusunda Öcalan'ın öldürülmesi konusu sorulan Albay Durmuş ifadesinde şöyle dedi:







"Yavuz İstek'i geri hizmet uçuşuna davet etmedim. Sadece Diyarbakır'da olup olmadığını sordum. PKK elebaşına yönelik bir operasyonla ilgili Yavuz İstek'e bir beyanım olmadı. Böyle birşey zihnimden dahi geçmedi."







kaynak:sabah