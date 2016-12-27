'esad Görevi Bırakıyor'
Cuma Gününe Dikkat! Seferler...
Mersin'de Şoke Eden Görüntü!
Hakkari'de 15 Gün Süreyle 'özel Güvenlik Bölgesi' Uygulaması
Chp'den 'anayasa' Yorumu: İktidar Havlu Attı
İnanılmaz! Devlet Başkanı Porno İzlerken Yakalandı!
Meteoroloji'den Uyarı...
Pkk'nın Kaçırdığı Kız Çocuğu Güvenlik Güçlerine Sığındı
İrem Derici 50 Kiloya Kadar Düştü
Lavrov Ve Mistura Telefonda Görüştü
Ticari Taksiler Yenilendi
Anayasa Komisyonu'nda Tartışma Çıktı
Asgari Ücret 1600 Tl Olmalı
Galatasaray'ın Vazgeçilmezi Yine Muslera
Rokanın Kanı Temizleyici Özelliği Var
Ateşkes Görüşmelerine Bm Desteği
İsrail'den Çok Sert Tehdit: Bunu Savaş İlanı Olarak Kabul Ederiz
Kimsesiz Çocuklara Memuriyet Yolu Açıldı!
Konut Fiyat Endeksi Ekimde Yıllık Yüzde 13 Arttı
Çorum'da Fetö/Pdy Operasyonunda 4 Tutuklama

darbecilerin diğer whatsapp grubu ortaya çıktı

DARBECİLERİN DİĞER WHATSAPP GRUBU ORTAYA ÇIKTI

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak Hava Harp Okulu öğrencileri hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Tarih : 27 Aralık 2016, 17:22
Puan Ver : Darbecilerin Diğer Whatsapp Grubu Ortaya Çıktı(10/10)11


FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak Hava Harp Okulu öğrencileri hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianameyle birlikte, "Yurtta Sulh Konseyi" dışında darbeci askerlerin 15 Temmuz gecesi birbirleri ile iletişim kurduğu yeni bir Whatsapp grubu daha ortaya çıktı. Bu grubun adının ise "Canavar Meclisi" olduğu belirlendi.15 Temmuz darbe girişimi sırasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giden Hava Harp Okulu öğrencileri hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 181 sayfalık iddianamede Hava Harp Okulundan 70 öğrenci, 3 rütbeli subay ve 2 er hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edildi.



Hürriyet'in haberine göre iddianamede, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında darbecilerin kendi arasında konuştuğu başka bir Whatsapp grubunun daha olduğu ortaya çıktı. Yalova'da ifadesi alınan bir darbeci askerin telefonunda yapılan incelemede, “Canavar Meclisi" isimli whatsapp grubu bulundu. Darbeci askerlerin bu grup üzerinde birbirleri ile iletişime geçtikleri ve durumlarını sordukları gözlendi. Konuşma içeriklerinden bazı askerlerin, “Ne yapıyoruz biz ya" şeklinde yazması da dikkat çekti.



"Canavar Meclisi"



"Canavar Meclisi" isimli grubun içeriğinde yapılan incelemelerde ise darbe girişimine karışan askerlerin konuşmalarının yer aldığı görüldü. İddianamede yer verilen konuşma içeriklerinden bazıları ise şöyle:



Şüpheli Ali A.: Her şey yolunda arkadaşlar. Kesinlikle taviz yok. Liderlik zor zamanlarda gösterilir

Şüpheli Ali Y.: (Hava Harp Okulu Komutanlığı 2. Filo Takım Komutanı): Abi çocuklar nasıl? Sizler nasılsınız?

Şüpheli Ali A.: Canavar gibiyiz. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Halkı galeyana getirmişler. Yalova nasıl?

Ali Y.: Abi terbiyem müsaade etmiyor da neyse, Yalova bitik diyeyim.

Ali A.: Liderlik zor zamanlarda belli olur.

Şüpheli Ceyhun Ö.: Emre ve Ferhat Binbaşı vuruldu. S… böyle liderliği Ali. Bir o kadar yaralı var.

Ali Y.: Başlarım ya böyle işe, abi neredesiniz?



"Ne yapıyoruz biz ya"



Konuşma sırasında şüphelilerin sık sık "Emre" adında birini sorduğu gözlenirken, saat ilerledikçe ve halk direnişi arttıkça askerlerin paniğe kapıldığı konuşmalardan belli oluyor.



Boğaziçi Köprüsü üzerindeki grupta bulunan şüpheli



Ali A.: Beyler bizim durum da kötü. Harbiyeli vuruldu.



Şüpheli Ali Y.: Ne yapıyoruz biz yaa. Kim götürüyor ya.



Erkam G.: Abi siz kimle çatıştınız da vuruldu bunlar ya siz ne diyorsunuz abi ya.



Konuşma sırasında şüpheli Ali Y.'nin, "Kardeşim milleti kandırmışlar darbe yapılıyor" şeklinde yazması ise dikkat çekti.



Yoğunluk sebebiyle bilgi gelmediği sürece gruptan yazılmaması konusunda birbirini uyaran şüphelilerin birkaç saat sonra ise gruptan peyder pey ayrıldığı da iddianamede anlatıldı.



 



kaynak:yenişafak



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: Darbecilerin  Diğer  Whatsapp  Grubu  Ortaya  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER