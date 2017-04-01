DARBECİLERİN SON YAZIŞMALARI: GRUBU KAPATIYORUM, MESAJLARI SİLİN!
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili iddianamede, WhatsApp grubundan haberleşen darbecilerin, toplanan kitleler ve askeri kuvvetlere karşı duran polislere silah ve tanklarla sert şekilde müdahale edileceği, toplanan kalabalığın ateşle dağıtılacağı yönünde talimatlar verdiği belirtildi.
Darbenin başarısız olduğu anlaşılınca son olarak WhatsApp grubunun yöneticisi "Grubu kapatıyorum, mesajları silin." mesajını atmış. Ancak bu mesajdan sonra darbeciler son kez toplanıp yeniden saldırma kararı almışlar.
kaynak:haberler
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