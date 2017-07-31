Türkiye'nin En Büyük Şirketleri Belli Oldu! İlk 3 Değişmedi
Atatürk Büstü Saldırganı İfadesiyle Pes Dedirtti: Pişman Değilim, Rüyada Tebliğ Edildi
Okulun Altından Antik Tiyatro Çıktı! Şimdi Yıkılması Gündemde
Seo Optimizasyonu Seo İpuçları Ve Sayfa İçi Seo
Restoranda Amuda Kalkmak İsteyen Gencin Dramı, Ağır Çekimle Kamerada!
Evsiz Adamı Konaklama Karşılığında Köle Yapan Çift Tutuklandı
Gözaltına Alınan Hdp Batman Milletvekili Başaran, Serbest Bırakıldı
Roma'da Cengiz Devri Başladı
Bekir İrtegün'ün İtirafçı Olduğu İçin Adli Kontrol Şartıyla Serbest Kaldığı Ortaya Çıktı
Thy'nin İşten Çıkardığı 30 Aşçıyı Nusret Kaptı
Türk Dövüşçü Volkan Özdemir, Rakibini 42 Saniyede Perişan Etti
Aykut Kocaman, Başakşehirli Edin Visca'yı İstiyor
Darbecilerin Telsiz Kayıtlarında Ortaya Çıktı: Orgeneral Zekai Aksakallı'yı Vurun Emri!
Ebru Yaşar'ın Eşiyle Ünlü Bakliyatçı Villa Yüzünden Mahkemelik Oldu
Ünlü Çifti Pelin Akil Ve Anıl Altan'ın Aşk Pozu Herkesi Mest Etti
Yeni Yıldan İtibaren Stuttgart'ta Dizel Yasak
Derya Alabora'nın Meslek Hayatının Sonu Deyip Sürdü, Sonuç Ortada!
Türkiye'nin Turizm Geliri Artarak 5,4 Milyar Dolar Oldu
Haziran Ayında İhracat Arttı, İthalat Azaldı
Şanlıurfa Valiliği'nden Atatürk Büstüne Saldırıyla İlgili Açıklama: Akli Dengesi Yerinde Değil

DARBECİLERİN TELSİZ KAYITLARINDA ORTAYA ÇIKTI: ORGENERAL ZEKAİ AKSAKALLI'YI VURUN EMRİ!


Darbecilerin Telsiz Kayıtlarında Ortaya Çıktı: Orgeneral Zekai Aksakallı'yı Vurun Emri!
Tarih : 31 Temmuz 2017, 11:40
Puan Ver : Darbecilerin Telsiz Kayıtlarında Ortaya Çıktı: Orgeneral Zekai Aksakallı'yı Vurun Emri!(6/10)2

Darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki faaliyetlere yönelik başlatılan soruşturmada bugün 155 kişi hakim karşısına çıkıyor. Davayla ilgili hazırlanan iddanamede yer alan telsiz kayıtlarında darbeciler, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın içinde bulunduğu araca da ateş emri veriyor.

SİVİLLERE VE KRİTİK NOKTALARA ATEŞ AÇILDI

Darbe girişimi sırasında, Ankara'da helikopterlerin havalandığı Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki faaliyetlere yönelik açılan davada 152'si asker, 3'ü sivil 155 kişi, bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Aralarında 15 Temmuz gecesi sivillere ve birçok kritik yere helikopterlerden ateş açan pilotların da bulunduğu 155 sanığın yargılanmasına Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki mahkeme salonunda başlandı.

İddianamede, şüphelilerden 7'si hakkında FETÖ üyeliğinden, 148'i hakkında ise 'Silahlı terör örgütüne üye olmak, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' ve 'nitelikli adam öldürmek ve öldürmeye teşebbüs' suçlarından hapis cezası isteniyor.

TELSİZ KONUŞMALARI İDDİANAMEYE GİRMİŞTİ

İlk kez hakim karşısına çıkacak olan sanıklardan bazılarının telsiz konuşmaları, iddianamede detaylı bir şekilde yer almıştı. Bu konuşmalardan birinde Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın içinde bulunduğu aracın vurulması isteniyordu.

İşte, o konuşmalar:

1. Ses - İlkay

2. Ses - Efendim komutanım

1. Ses - (…) yolunda nerden

2. Ses - Devam ediyoruz şu an (…) üstündeyim

1. Ses - Bi tane kobra aracı var. Onu sen vurabiliyorsan vur, vuramıyorsan birini yada şeyi çağır (…) birini çağır

2. Ses - Silahlar çalışmıyor nerde kobra var

1. Ses - Mitin üstünde var onu çağır

2. Ses - Nerde araç nerde, onu nereden bulacağız

3. Ses - Kalaycı mitin üzerindeyim

4. Ses - Konya yolu, Konya yolundan Özel Kuvvetlere doğru bir polis aracı gidiyor. Kobra kobra aracı gidiyor, durdurulsun, durdurulsun

Ortam sesi - Vurulsun

4. ses - Vurulsun, vurulsun

3. Ses - Bu çağrı hangi kobraya, hangi kobraya

1. Ses - (…) yapıyorum neron sana, eğer sende yeterli (…..)

3. Ses - Bu çağrı hangi helikoptere, hangi kobraya

2. Ses - Ali Nero, Dostum Konya yolu üzerinde Özel Kuvvetlere doğru devam eden bir tane kobra aracı varmış onu vuracağız. Tamam dostum devam et

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Darbecilerin  Telsiz  Kayıtlarında  Ortaya  Çıktı  Orgeneral  Zekai  Aksakallı    Vurun  Emri  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER