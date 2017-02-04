

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yargılamaların yapılacağı Sincan'daki Türkiye'nin en büyük duruşma salonunun koltukları cezaevinde üretildi.







Adalet Bakanlığı tarafından, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı Sincan Cezaevi Yerleşkesinde geçen yılın ağustos ayında inşaatına başlanan duruşma salonunun koltuk üretimi, İş Yurtları Kurumu Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayaş Açık Ceza İnfaz Kurumundaki atölyede gerçekleştirildi.







Cezaevindeki 40 hükümlü tarafından bin 500 kişi kapasiteli salonda sanıkların, avukat ve izleyicilerin yer alacağı bölümlerde kullanılacak koltuklar üretildi. Hükümlülerce duruşma salonundaki hakim ve savcı odaları, bekleme salonları için de koltuk yapıldı.







Duruşma salonunun masa ve dolaplarının üretimi ise Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumundaki mobilya atölyesinde gerçekleştirildi.







Bin 500 koltuk üretildi







Ayaş Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ayhan Çapacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koltukların üretiminin tamamlandığını bildirdi.







Yeni duruşma salonu için bin 500 koltuk üretildiğini ifade eden Çapacı, ürünlerin ilerleyen günlerde teslim edileceğini belirtti.







İzmir Aliağa Şakran Cezaevi Kampüsündeki darbe yargılamalarının başladığı duruşma salonunun koltukları da Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunda üretildi.







Öte yandan, dış cephe kaplamaları bitirilen 12 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip Sincan'daki yeni duruşma salonunda, teknik cihazların kurulumlarının sürdüğü öğrenildi. İnşaat çalışmalarının ilerleyen günlerde tamamlanmasının ardından, duruşma salonunun yargılamalara açılacağı kaydedildi.







kaynak:haberler