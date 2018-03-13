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Darbelerin Vurduğu 'gurbet Kuşları'nı Böyle İzledi!
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Darbelerin vurduğu 'Gurbet Kuşları'nı böyle izledi!

DARBELERİN VURDUĞU 'GURBET KUŞLARI'NI BÖYLE İZLEDİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Eylül ve 28 Şubat darbeleri nedeniyle yurt dışında yaşamak zorunda kalanların hikayelerinin anlatıldığı "Gurbet Kuşları" belgesinin galasına katıldı.

Tarih : 13 Mart 2018, 00:20
Puan Ver : Darbelerin Vurduğu 'gurbet Kuşları'nı Böyle İzledi!(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül ve 28 Şubat darbeleri nedeniyle yurt dışında yaşamak zorunda kalanların mücadelelerinin anlatıldığı "Gurbet Kuşları" belgesinin galasına katıldı.

GALAYA EŞİYLE BİRLİKTE KATILDI

Konusu ve katılımcıları itibarıyla alanında ilk ve özel çalışma niteliği taşıyan "Gurbet Kuşları" belgeselinin ilk gösterimi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı.

Galaya eşi Emine Erdoğan ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gösterimin ardından belgeselin yapımcılarıyla bir araya geldi, fotoğraf çektirdi.

BAŞBAKAN YILDIRIM DA GALADAYDI

Belgeselin galasına, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, Bakanlar Kurulu üyeleri, eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ve belgeselde yer alan çok sayıda davetli katıldı.

"Öz Vatanında Garip ve Parya Kılınanların Hikayesi" temasıyla hazırlanan belgesel, TRT'de yayınlanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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