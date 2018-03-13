DARBELERİN VURDUĞU 'GURBET KUŞLARI'NI BÖYLE İZLEDİ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Eylül ve 28 Şubat darbeleri nedeniyle yurt dışında yaşamak zorunda kalanların hikayelerinin anlatıldığı "Gurbet Kuşları" belgesinin galasına katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül ve 28 Şubat darbeleri nedeniyle yurt dışında yaşamak zorunda kalanların mücadelelerinin anlatıldığı "Gurbet Kuşları" belgesinin galasına katıldı.
GALAYA EŞİYLE BİRLİKTE KATILDI
Konusu ve katılımcıları itibarıyla alanında ilk ve özel çalışma niteliği taşıyan "Gurbet Kuşları" belgeselinin ilk gösterimi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı.
Galaya eşi Emine Erdoğan ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gösterimin ardından belgeselin yapımcılarıyla bir araya geldi, fotoğraf çektirdi.
BAŞBAKAN YILDIRIM DA GALADAYDI
Belgeselin galasına, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, Bakanlar Kurulu üyeleri, eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ve belgeselde yer alan çok sayıda davetli katıldı.
"Öz Vatanında Garip ve Parya Kılınanların Hikayesi" temasıyla hazırlanan belgesel, TRT'de yayınlanacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Minarede Mahsur Kalan Atmaca İtfaiyenin İki Günlük Çalışmasıyla Kurtarıldı
- Korkutan Uyarı: İstanbul'da 7.2 Büyüklüğünde Deprem Olacak
- Sağ Kolunu Kaybeden Başkan, Hıçkıra Hıçkıra Ağladı!
- E-Devlet'te Bir Hizmet Daha! Vasiyetname Sorgulama Geliyor
- Genç Kızın Üstünü Çıkarmaya Çalışan Sapık Köprücük Kemiğini Kırdı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İngiltere Başbakanı May: Rus Ajan Sinir Gazıyla Öldürüldü, Büyük İhtimalle Sorumlu Rusya
- Kopan Bacağını Kafasının Altına Koyup İki Saat Beklettiler
- Bebeğine Fazla Gelen Sütünü Erkeklere Satarak Para Kazanıyor
- Aldatıldığını Facebook'tan Öğrendi, Gelinliğini Ateşe Verdi
- Soyunma Kabinlerindeki Kadınların Görüntülerini Çalan Hacker Yakalandı
Bu Haberle İlgili Yorumlar