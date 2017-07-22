DARBENİN YIL DÖNÜMÜ İLKLERE SAHHE OLDU! NAMAZA DURAN CEMAAT HEP BİR AĞIZDAN İSTİKLAL MARŞI OKUDU
15 Temmuz'un ilk yıl dönümünde Cuma namazı için Fatih'te bir camide toplanan cemaat, imamın anonsuyla bir ilke imza atarak hep birlikte İstiklal Marşı okudu. Duygulandıran bu anlar kameraya yansıdı.
15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde, cuma namazı için Fatih'deki Nuriosmaniye Cami'nde toplanan cemaat, imamın çağrısıyla namaz arasında hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu. Duygulandıran o anlar ise bir cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
KALKIŞMANIN BİRİNCİ YIL DÖNÜMÜNDE CAMİDE BİR İLK
15 Temmuz'da FETÖ'cü askerlerin kalkışma girişiminin yıl dönümünde Cuma namazı sırasında benzerine nadir rastlanan bir durum yaşandı. İstanbul Fatih'te bulunan Nuruosmaniye Cami'nde cuma namazını kılmak için toplanan cemaat, namaz arasındaki vaaz ardından tekrar namaza durdu.
ANONS İLE BÜTÜN CEMAAT HEP BİR AĞIZADAN OKUMAYA BAŞLADI
Bu sırada cami imamı bir anons yaparak darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla camide bir ilki gerçekleştireceklerini belirtti. Ardından cami içerisinde bulunan bütün cemaat, aynı anda İstiklal Marşını okumaya başladı. Duygulu anların yaşandığı bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Oyuncak Silahla Soyguna Geldi, Sandalyenin Gazabına Uğradı
- Kudüs'te Sular Durulmuyor! Ölen Filistinlinin Cenazesini İsrail Polisinden Böyle Kaçırdılar
- Polisi Arayıp Kokainim Çalındı İhbarı Yapan Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı
- Dışişleri'nden Kudüs'te Katliama Başlayan İsrail'e Uyarı
- İsrail Polisi İle Filistinliler Arasında Çıkan Çatışmada Şehit Sayısı 3'e Yükseldi
Bu Haberle İlgili Yorumlar