15 Temmuz'un ilk yıl dönümünde Cuma namazı için Fatih'te bir camide toplanan cemaat, imamın anonsuyla bir ilke imza atarak hep birlikte İstiklal Marşı okudu. Duygulandıran bu anlar kameraya yansıdı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde, cuma namazı için Fatih'deki Nuriosmaniye Cami'nde toplanan cemaat, imamın çağrısıyla namaz arasında hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu. Duygulandıran o anlar ise bir cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

KALKIŞMANIN BİRİNCİ YIL DÖNÜMÜNDE CAMİDE BİR İLK

15 Temmuz'da FETÖ'cü askerlerin kalkışma girişiminin yıl dönümünde Cuma namazı sırasında benzerine nadir rastlanan bir durum yaşandı. İstanbul Fatih'te bulunan Nuruosmaniye Cami'nde cuma namazını kılmak için toplanan cemaat, namaz arasındaki vaaz ardından tekrar namaza durdu.

ANONS İLE BÜTÜN CEMAAT HEP BİR AĞIZADAN OKUMAYA BAŞLADI

Bu sırada cami imamı bir anons yaparak darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla camide bir ilki gerçekleştireceklerini belirtti. Ardından cami içerisinde bulunan bütün cemaat, aynı anda İstiklal Marşını okumaya başladı. Duygulu anların yaşandığı bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası kaydedildi.

Kaynak: haberinburada