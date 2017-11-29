

İstanbul 11. İdare Mahkemesi tarafından İstanbul Koşuyolu'nda bulunan araziyle ilgili verilen yargı kararına ilişkin basına yansıyan haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.



Kararda bahsi geçen arazi, Darüşşafaka Cemiyeti tarafından 2005 yılında satılmış olup, ne yargı kararına konu arazinin ne de planlanan inşaatın Cemiyetimiz ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır.



Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.



Darüşşafaka Cemiyeti