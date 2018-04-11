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Darüşşafaka Doğuş finalde tarih yazdı!

DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ FİNALDE TARİH YAZDI!

Temsilcimiz Darüşşafaka, 7DAYS EuroCup'ta final serisinin ilk maçında Lokomotiv Kuban'ı deplasmanda uzatma sonunda 81-78 mağlup etti.

Tarih : 11 Nisan 2018, 01:00
Puan Ver : Darüşşafaka Doğuş Finalde Tarih Yazdı!(7/10)3

7DAYS EuroCup'ın final serisinin ilk maçında temsilcimiz Darüşşafaka, deplasmanda karşı karşıya geldiği Lokomotiv Kuban'ı uzatma sonunda 81-78 mağlup etti.

Karşılaşamya etkili başlayan temsilcimiz, 7:44 kala 0-5 üstünlüğü yakaladı. Karşılaşmanın ilk 5 dakikalık bölümü ise temsilcimizin 8-9 üstünlüğüyle geçildi. Kalan bölümde temsilcimiz üstünlüğünü korumayı başarsa da Chris Babb'ın son saniye üçlüğüyle Kuban, farkı indirip çeyreği 14-15 sonlandırdı.

İLK YARIYI LOKOMOTIV KUBAN ÖNDE TAMAMLADI

İkinci çeyreğe etkili başlayan ev sahibi ekip, 8:11 kala 18-15 üstünlüğü yakaladı. Çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümü de ev sahibi ekibin 26-21'lik üstünlüğüyle geçildi. Çeyreğin bitimine 1:49 kala ise temsilcimiz 30-31 ile tekrar öne geçmeyi başardı. Fakat kalan bölümde temsilcimize sayı şansı vermeyen Lokomotiv Kuban, ilk yarıyı 35-31 önde tamamladı.

Üçüncü çeyreğin bitimine 4:01 kala temsilcimiz tekrar 40-42'lik skorla öne geçmeyi başardı. Fakat kalan bölümde Babb ve Antipov'un üç sayılık basketleriyle tekrar öne geçen Lokomotiv Kuban, periyodu da 52-49 önde tamamladı.

KARŞILAŞMANIN NORMAL SÜRESİ 72-72'LİK SKORLA TAMAMLANDI

Son çeyreğin bitimine 7:34 kala temsilcimiz 54-55 önde olsa da dış oyuncularıyla etkili olmayı başaran ev sahibi ekip, son 2 dakikaya 70-63 önde giren taraf oldu. 45 saniye kala temsilcimiz Sant-Roos'un basketiyle skoru 70-67 yaptı. 6 saniye kala Wilbekin ile üçlük isabetini bulan temsilcimiz 72-72 ile karşılaşmayı uzatma periyoduna taşıdı.

Uzatma periyodunda özellikle serbest atış çizgisinden hata yapmayan temsilcimiz, karşılaşmadan 78-81 galip ayrıldı.

Bu sonuçla temsilcimiz Darüşşafaka seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı 13 Nisan Cuma günü İstanbul'da oynanacak.

Lokomotiv Kuban'da Dmitry Kulagin 18 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Mardy Collins 14, Chris Babb 13 sayıyla oynadı.

Temsilcimizde Scottie Wilbekin 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Will Cummings de 19 sayı, 8 ribaunt, 3 asist, 3 top çalma ile yıldızlaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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