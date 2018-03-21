Darüşşafaka, ULEB Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Bayern Münih'i 23 sayı geriden gelerek 76-74 mağlup etti.

7DAYS EuroCup yarı final ilk maçında Darüşşafaka sahasında Bayern Münich'i konuk etti.

Mücadele Bayern Münich'in 8-0'lık serisiyle başladı. Çeyreğin sonuna kadar iyi başlangıcının avantajını kullanan Münich, ilk periyotu 11-25 önde tamamladı.

İkinci çeyrek karşılıklı sayılarla açıldı. Devrenin sonuna kadar rahat bir oyunla skoru hep 20 fark civarı önde götüren konuk ekip, devreye 30-47'lik skorla avantajlı girmeyi başardı.

DİNAL PERİYODUNA BAYERN MUNİH 5 SAYI ÖNDE GİRDİ

Soyunma odasından daha iyi dönen Daçka, üst üste basketler bularak farkı azaltmaya başladı, 25.dakikada skor 41-51'e fark da 10'a geldi. Final periyotuna girilirken Alman ekibi 58-63 öndeydi.

35.dakika 64-67 geçildi. Bitime 3 dakika kala fark uzun aradan sonra ilk defa 1 sayıya indi, 69-70. Wilbekin Darüşşafaka'yı bitime 54 saniye kala ilk kez öne geçirdi, 73-72. Cevap Cunnigham'dan geldi, 73-74. 23 saniye kala temsilcimizde Sant-Ross hücumda isabetsiz şut kullandı. Bayern Münich top kaybı yapınca son 11 saniye Darüşşafaka'ya kaldı. David Blatt molasından sonra topu Kidd ile 3 sayılık isabeti bularak kullanan Daçka, kalan 0.7 saniyede Bayern Münich basketi bulamayınca Münih deplasmanına seride 1-0 öne geçerek gitmeyi başardı.

Kaynak: haberinburada