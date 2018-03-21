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Darüşşafaka Doğuş'tan muhteşem zafer! 23 sayı geriden geldi

DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ'TAN MUHTEŞEM ZAFER! 23 SAYI GERİDEN GELDİ

Darüşşafaka, ULEB Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Bayern Münih'i 23 sayı geriden gelerek 76-74 mağlup etti.

Tarih : 21 Mart 2018, 01:10
Puan Ver : Darüşşafaka Doğuş'tan Muhteşem Zafer! 23 Sayı Geriden Geldi(5/10)1

7DAYS EuroCup yarı final ilk maçında Darüşşafaka sahasında Bayern Münich'i konuk etti.

Mücadele Bayern Münich'in 8-0'lık serisiyle başladı. Çeyreğin sonuna kadar iyi başlangıcının avantajını kullanan Münich, ilk periyotu 11-25 önde tamamladı.

İkinci çeyrek karşılıklı sayılarla açıldı. Devrenin sonuna kadar rahat bir oyunla skoru hep 20 fark civarı önde götüren konuk ekip, devreye 30-47'lik skorla avantajlı girmeyi başardı.

DİNAL PERİYODUNA BAYERN MUNİH 5 SAYI ÖNDE GİRDİ

Soyunma odasından daha iyi dönen Daçka, üst üste basketler bularak farkı azaltmaya başladı, 25.dakikada skor 41-51'e fark da 10'a geldi. Final periyotuna girilirken Alman ekibi 58-63 öndeydi.

35.dakika 64-67 geçildi. Bitime 3 dakika kala fark uzun aradan sonra ilk defa 1 sayıya indi, 69-70. Wilbekin Darüşşafaka'yı bitime 54 saniye kala ilk kez öne geçirdi, 73-72. Cevap Cunnigham'dan geldi, 73-74. 23 saniye kala temsilcimizde Sant-Ross hücumda isabetsiz şut kullandı. Bayern Münich top kaybı yapınca son 11 saniye Darüşşafaka'ya kaldı. David Blatt molasından sonra topu Kidd ile 3 sayılık isabeti bularak kullanan Daçka, kalan 0.7 saniyede Bayern Münich basketi bulamayınca Münih deplasmanına seride 1-0 öne geçerek gitmeyi başardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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