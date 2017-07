Datça Belediyesi, kente gelip Can Yücel türbesini soranlardan bıktıklarını ima ederek, "Hiç olmazsa Google'dan Can Yücel kimdir diye bir sorun" diye tweet attı.

Datça Belediyesi'nin Can Yücel'in mezarı nerede sorusuna Twitter hesabından yaptığı açıklama sosyal medyada gündem oldu.

"CAN YÜCEL'İN TÜRBESİ NEREDE" DİYE SORANLAR HİÇ OLMAZSA GOOGLE'YE BAKIN"

Datça'ya gelenlerin şair Can Yücel'in mezarı ile ilgili sordukları sorulara isyan eden belediye, "Eski Datça sokaklarında 'Can Yücel'in türbesi nerde?' diye soran misafirlerimiz, hiç olmazsa Google'dan Can Yücel kimdir diye bakınız" ifadelerini paylaştı.

Bu mesaj dün sosyal medyada büyük ilgi gördü.

CAN YÜCEL KİMDİR?

Ünlü şair Can Yücel 21 Ağustos 1926'da İstanbul'da dünyaya geldi. Babası eski Milli Eğitim bakanlarından Hasan Ali Yücel'dir.

1943 yılında, yakın dostu ve Ankara Atatürk Lisesi'nden sınıf arkadaşı Gazi Yaşargil ile birlikte yurtdışı eğitim bursu kazandığı halde, babası, dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel " Bakan, kendi oğluna torpil yaptı derler" diyerek karşı çıktı, söylendi. Gazi Yaşargil, bu bilginin doğru olmadığını, ikisinin de ailelerinin imkânlarıyla yurt dışına gittiklerini açıkladı.

Ankara ve Cambridge üniversitelerinde Latince ve Yunanca okudu. Çeşitli elçiliklerde çevirmenlik, Londra'da BBC'nin Türkçe bölümünde spikerlik yaptı. Askerliğini Kore'de yaptı. 1958'de Türkiye 'ye döndükten sonra bir süre Bodrum ve Marmaris'te turist rehberi olarak çalıştı. Ardından bağımsız çevirmen ve şair olarak yaşamını İstanbul'da sürdürdü. 1956 yılında Güler Yücel ile evlendi. Bu evlilikten iki kızı (Güzel ve Su) ve bir oğlu (Hasan) oldu.

Son yıllarında Eski Datça'ya yerleşti ve her hafta Leman, her ay Öküz dergilerinde yazıları ve şiirleri yayımlandı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel`e hakaretten yargılanan Yücel, 18 Nisan seçimlerinde Özgürlük ve Dayanışma Partisi`nin İzmir 1. sıra milletvekili adayı oldu. 12 Ağustos 1999 gecesi ölen şair, çok sevdiği günebakan çiçekleriyle uğurlanarak Datça'ya defnedildi.

Kaynak: haberinburada