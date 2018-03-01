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Dava başladı, Enes Kanter yargılanıyor

DAVA BAŞLADI, ENES KANTER YARGILANIYOR

FETÖ'ye bağlılığını açıklayan Enes Kanter'in, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla açılan dava, görülmeye başladı.

Tarih : 01 Mart 2018, 13:50
Puan Ver : Dava Başladı, Enes Kanter Yargılanıyor(7/10)3

Amerika'da yaşayan FETÖ şüphelisi basketbolcu Enes Kanter'in Twitter üzerinden Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'na "Hakaret" ettiği iddiasıyla hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, sanık Enes Kanter ve avukatı katılmadı. Hidayet Türkoğlu'nu ise avukatı temsil etti. Söz alan Türkoğlu'nun avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, davaya müdahillik talebinde bulundu.

Mahkeme, sanık Kanter'in başka bir suçtan hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenmesine karar verdi. Suçtan zarar gördüğü gerekçesiyle Türkoğlu'nun avukatının müdahillik talebinin kabulüne karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

1 YILDAN 2 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Kanter'in TBF Başkanı müşteki Hidayet Türkoğlu hakkında Twitter isimli sosyal paylaşım sitesinde yazdıklarına yer veriliyor. İddianamede, şüpheli Kanter'in yurt dışında olduğu, hakkında başka dosya kapsamında (FETÖ) yakalama kararı bulunduğu ve bu nedenle ifadesinin alınmadığı belirtildi. İddianamede Kanter'in, "Alenen hakaret" suçlamasıyla 1 yıldan 2 yıla kadar hapsi isteniyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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