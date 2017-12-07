DAVADA EBRU'NUN ADI GEÇTİ: YÜZDE 99'U YALANDI
ABD'de devam eden davada tanık olarak konuşan Reza Zarrab, Ebru Gündeş ve kendisi hakkında çıkan magazinel haberlerin yüzde 99'unun yalan olduğunu söyledi.
ABD'de devam eden ve Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yargılandığı davada tanık sıfatıyla Reza Zarrab'ın dinlenilmesine devam edildi.
Zarrab, sorulan soru üzerine medyada eşi Ebru Gündeş ve kendiyle ilgili çıkan magazinel haberlerin yüzde 99'unun yalan olduğunu söyledi.
"ÇOK FAZLA HABER ÇIKIYORDU"
Devam eden davada Hakan Atilla'nın avukatı Fleming, Zarrab'a "Türkiye'de çok ünlü bir kadınla evliydiniz, bu doğru mu?" diye sordu. "Evet" cevabı veren Zarrab'a bu kez "İkiniz magazin sayfalarına çok çıkıyor muydunuz?" diye soruldu. Zarrab ise "Sürekli. Hakkımızda gazete ve dergilerde çok fazla haber çıkıyordu" dedi.
"HABERLERİNİN YÜZDE 99'U YALANDI"
Avukat Fleming, Zarrab'a magazin basınının çektiği lüks yaşamını gösteren bazı fotoğrafları sordu. Zarrab "Bu fotoğraflar medya tarafından gizlice çekilmiş ve yayınlanmış görüntülerdir. Basında bizle ilgili çıkan haberlerin yüzde 99'u uydurma ve yalan haberlerdi" dedi.
Kaynak: haberinburada
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