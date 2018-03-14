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Davadan karar çıktı! Kazanan Erhan Çelik oldu

DAVADAN KARAR ÇIKTI! KAZANAN ERHAN ÇELİK OLDU

İstanbul 11. Aile Mahkemesi yaptığı yargılama sonucunda tedbir kararını ihlal iddiasının doğru olmadığını saptayarak Erhan Çelik'in beraatine karar verdi. Duruşmaya Gülben Ergen katılmadı.

Tarih : 14 Mart 2018, 17:40
Puan Ver : Davadan Karar Çıktı! Kazanan Erhan Çelik Oldu(9/10)5

Gülben Ergen- Erhan Çelik davasında karar çıktı. İstanbul 11. Aile Mahkemesi, tedbir kararını ihlal iddiasının doğru olmadığını saptayarak Erhan Çelik'in beraatine karar verdi.

ERHAN ÇELİK BERAAT ETTİ

Eski eşi Gülben Ergen hakkında aldırdığı koruma tedbiri kararına uymadığı gerekçesiyle hakkında zorlama hapis cezası istenen Erhan Çelik, davanın kazananı oldu. İstanbul 11.Aile Mahkemesi yaptığı yargılama sonucunda tedbir kararını ihlal iddiasının doğru olmadığını saptayarak Erhan Çelik'in beraatine karar verdi. Duruşmaya Gülben Ergen'in katılmaması dikkat çekti.

MAHKEME UZAKLAŞTIRMA KARARI VERMİŞTİ

Şarkıcı Gülben Ergen 2 yıllık evliliğinin ardından boşandığı eski eşi Erhan Çelik hakkında kendisine şiddet ve hakarette bulunduğu iddiasıyla yaptığı başvuru üzerine mahkeme Çelik'e uzaklaştırma kararı vermişti. Erhan Çelik'in 3 ay süreyle eski eşiyle çocuklarına 50 metreden fazla yaklaşması ve telefonla araması yasaklanmıştı.

Gülben Ergen duruşmaya katılmadı.

SAVCILIK, ZORLAMA HAPİS TALEP ETMİŞTİ

Savcılık, Erhan Çelik hakkında uzaklaştırma kararına uymadığı gerekçesiyle mahkemeden 'zorlama hapsine karar verilmesini' talep etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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