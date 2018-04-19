Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya ve yönetim kurulu üyeleri dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu TBMM'deki makamında ziyaret etti.

ATATÜRK'ÜN HUTBESİNİ HEDİYE ETTİLER

Genç İmam Hatipliler, Kılıçdaroğlu'na, Atatürk'ün 1923'te Balıkesir Zağnos Paşa Camisi minberinde yaptığı ve "Milli emeller, milli irade yalnız bir şahsın düşünmesinden değil, millet fertlerinin tamamının arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir." ifadesini kullandığı konuşmayı hediye ettiler. Görüşmede CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir de hazır bulundu.

"ORADA BULUNMAMIZIN SEBEBİ BİRLİK MESAJI VERMEKTİ!"

Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya, "Orada bulunmamızın ve bütün siyasi partileri ziyaret etmemizin tek sebebi, birlik ve beraberlik mesajı verebilmekti" dedi. Bu arada ziyarette Kılıçdaroğlu'nun Çorum'da İmam Hatip Lisesinde okuyan bir kız öğrencinin tüm eğitim masraflarını karşıladığı ve "manevi kızım" dediği öğrenildi."

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya, o gün sadece CHP değil, AKP ve MHP'yi de ziyaret ettiklerini söyledi.

"DAVETE İCABET SÜNNETİR"

"CHP tarafından davet edildik" diyen Akkaya şunları söyledi:

Sonuçta bizim dinimizde, inançlarımıza göre, birisi sizi davet ettiği zaman, davete icabet etmek sünnettir. Bizde davete icabet edilmesi gerektiğini düşünerek davete icabet ettik. Orada bulunmamızın ve bütün siyasi partileri ziyaret etmemizin tek sebebi, birlik ve beraberlik mesajı verebilmekti. Sonuçta bu ülkede tek bir parti yok, onlarca siyasi parti var.

"KENDİSİ SICAK BİR TAVIRLA BİZLERİ KARŞILADI"

Ve CHP'de Türkiye'nin bir siyasi partisi. Biz de bu mesajı vermek üzere AK Parti, MHP ve CHP ile görüştük. Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştük. Kendisi gayet sıcak bir tavırla karşıladı bizleri, Meclisteki makamında misafir etti. 45 dakikalık bir görüşmemiz oldu ve görüşmenin ardından ayrıldık.

Kaynak: haberinburada