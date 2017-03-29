DAVİD BECKHAM KRAL ARTHUR FİLMİ İÇİN TANINMAZ HALDE
Eski futbolcu David Beckham, Kral Arthur filminin çekimleri için kamera karşısına geçti.
Dünyanın en popüler eski futbolcularından biri olan David Beckham, sinemada boy gösterecek.
İngiliz futbolunun efsanesi Beckham, Türkiye'de 12 Mayıs 2017'de gösterime girecek olan Kral Arthur filminde rol alacak. Filminden ilk görüntüsü de paylaşıldı.
Beckham, yapılan usta makyaj sayesinde tanınmaz halde görünüyor. Beckham'ın yüzünde yara izleri ve sararmış dişleri dikkat çekti.
kaynak:cumhuriyet
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