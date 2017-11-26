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DAVİD BECKHAM SATILIYOR! HENÜZ PAHA BİÇİLEMEDİ


David Beckham satılıyor! Henüz paha biçilemedi
Tarih : 26 Kasım 2017, 11:40
Puan Ver : David Beckham Satılıyor! Henüz Paha Biçilemedi(6/10)2

David Beckham kaç para eder? 38 yaşında Paris Saint Germain'de aktif futbol hayatını sonlandıran David Beckham'a bu soru soruldu. CNBC'nin haberine göre Beckham soruya, "Bu konuda bir fikrim yok. Başırılı bir iş yarattığımızdan eminim. Bir sporcuydum ve artık iş hayatına geçmeye hazırım. Etrafınızda doğru insanlar ve aileniz varsa başarılı olursunuz" cevabını verdi.

"KENDİME FİYAT BİÇMEDİM"

Bir futbolcudan iş adamına dönüşme sürecini heyecanlı bulduğunu belirten Beckham, "Kendime hiç fiyat biçmedim. Bunu başkasına bırakmam gerek" diyor.

"GELİRİ 133 MİLYON DOLAR OLMALI"

Menajerlik şirketi M&C Saatchi Merlin'den Richard Tomphson, Beckham'ın yıllık kazancının 133 milyon dolar civarında olması gerektiğini söyledi. Beckham Adidas ve Samsung gibi dünyaca ünlü firmaların reklam yüzü. Öte yandan geçen mart ayında AIA sigorta şirketi tarafından da küresel marka elçisi olarak görevlendirildi.

"DOĞRU İNSANA SATILMALI"

Tomphson'a göre Beckham markasını sırada bekleyen ise büyük bir şirketin onu satın alması. Uzman şöyle söylüyor, "Eğer şirketini Apple'a 500 milyon dolar veya 1 milyar dolara satarsan gerçekten paraya kavuşursun. Beckham markasını gelecekte bekleyen bu. Şu an marka değerinin zirvesinde fakat doğru insanlara satılması gerekiyor" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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