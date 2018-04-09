DAVİD BECKHAM'IN OĞLU, YENİ SEVGİLİSİYLE ÖPÜŞÜRKEN YAKALANDI
Efsane futbolculardan David Beckham'ın 19 yaşındaki oğlu Brooklyn Beckham, yeni sevgilisi Playboy modeli Lexi Wood ile öpüşürken görüntülendi.
David ve Victoria Beckham'ın 19 yaşındaki büyük oğulları Brooklyn Beckham önceki gün Hollywood'da yeni kız arkadaşı Playboy modeli Lexi Wood ile ortaya çıktı.
AYRILIĞI RESMEN İLAN ETTİ
Beckham uzun süredir beraber olduğu ünlü oyuncu Chloe Moretz ile ayrıldığını da böylelikle duyurmuş oldu.
RAHAT TAVIRLAR SERGİLEDİLER
Beckham, yeni sevgilisi ile öpüşürken rahat tavırlar sergiledi. Playboy güzelinin ise utangaç olması dikkatlerden kaçmadı.
Kaynak: haberinburada
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