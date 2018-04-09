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David Beckham'ın Oğlu, Yeni Sevgilisiyle Öpüşürken Yakalandı

DAVİD BECKHAM'IN OĞLU, YENİ SEVGİLİSİYLE ÖPÜŞÜRKEN YAKALANDI

Efsane futbolculardan David Beckham'ın 19 yaşındaki oğlu Brooklyn Beckham, yeni sevgilisi Playboy modeli Lexi Wood ile öpüşürken görüntülendi.

Tarih : 09 Nisan 2018, 10:20
Puan Ver : David Beckham'ın Oğlu, Yeni Sevgilisiyle Öpüşürken Yakalandı(9/10)5

David ve Victoria Beckham'ın 19 yaşındaki büyük oğulları Brooklyn Beckham önceki gün Hollywood'da yeni kız arkadaşı Playboy modeli Lexi Wood ile ortaya çıktı.

AYRILIĞI RESMEN İLAN ETTİ

Beckham uzun süredir beraber olduğu ünlü oyuncu Chloe Moretz ile ayrıldığını da böylelikle duyurmuş oldu.

RAHAT TAVIRLAR SERGİLEDİLER

Beckham, yeni sevgilisi ile öpüşürken rahat tavırlar sergiledi. Playboy güzelinin ise utangaç olması dikkatlerden kaçmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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