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David de Gea geceye damga vurdu!

DAVİD DE GEA GECEYE DAMGA VURDU!

Premier League'de gecenin maçında Manchester United deplasmanda Arsenal'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada David de Gea yaptığı 14 kurtarışla Premier League rekoruna ortak oldu.

Tarih : 03 Aralık 2017, 14:00
Puan Ver : David De Gea Geceye Damga Vurdu!(10/10)6

İngiltere Premier League'de 15. hafta karşılaşmasında Arsenal, Manchester United'ı konuk etti. Manchester United, Arsenal'ı 3-1 mağlup etti ve puanını 35'e yükselterek 40 puanla lider Manchester City'yi takibini sürdürdü. 74'te Paul Pogba'nın kırmızı kart gördüğü karşılaşmaya Kırmızı Şeytanlar'ın kalecisi David de Gea damga vurdu.

PREMİER LEAGUE REKORUNA ORTAK OLDU

Yaptığı 14 kurtarışla Tim Krul ve Vito Mannone'nin Premier League rekoruna ortak olurken Arsenal'ın %75 topla oynama oranı yakaladığı, 15'i isabetli olmak üzere 33 şut çektiği maçtan eli boş dönmesinde en büyük pay sahibi oldu. Manchester United'ın gollerini Antonio Valencia (4) ve Jesse Lingard (11 ve 63) atarken 28 puanla 5. sırada kalan Arsenal'ın tek golü 49'da Alexandre Lacazette'ten geldi.

Premier League'de günün sonuçları:

Arsenal - Manchester United: 1-3Brighton and Hove Albion - Liverpool: 1-5Chelsea - Newcastle United: 3-1Everton - Huddersfield Town: 2-0Leicester City - Burnley 1-0Stoke City - Swansea City 2-1Watford - Tottenham Hotspur: 1-1West Bromwich Albion - Crystal Palace: 0-0

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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