Dijital Oyun Cryptokitties İçin Bir Haftada 1,3 Milyon Dolar Harcandı
Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
Chp Kılıçdaroğlu'nun Gösterdiği Belgeleri Savcılığa Teslim Etti

David Silva, Manchester City ile Sözleşme İmzaladı

DAVİD SİLVA, MANCHESTER CİTY İLE SÖZLEŞME İMZALADI

Manchester City, 31 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu David Silva ile sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.

Tarih : 30 Kasım 2017, 20:50
Puan Ver : David Silva, Manchester City İle Sözleşme İmzaladı(6/10)2

Manchester City, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu David Silva ile sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.

2020 YILINA KADAR UZATTI

Mavi-beyazlıların tecrübeli yıldızı David Silva, kulübüyle olan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı. 2010 yılında İspanyol ekibi Valencia'dan City'e transfer olan Silva, Manchester City ile oynadığı 8 sezonda 324 maçta forma giydi. İspanyol yıldız bu maçlarda 52 gol, 72 asistlik bir performans göstermişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: David  Silva  Manchester  City  İle  Sözleşme  İmzaladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER