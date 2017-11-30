DAVİD SİLVA, MANCHESTER CİTY İLE SÖZLEŞME İMZALADI
Manchester City, 31 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu David Silva ile sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.
Manchester City, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu David Silva ile sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.
2020 YILINA KADAR UZATTI
Mavi-beyazlıların tecrübeli yıldızı David Silva, kulübüyle olan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı. 2010 yılında İspanyol ekibi Valencia'dan City'e transfer olan Silva, Manchester City ile oynadığı 8 sezonda 324 maçta forma giydi. İspanyol yıldız bu maçlarda 52 gol, 72 asistlik bir performans göstermişti.
Kaynak: haberinburada
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