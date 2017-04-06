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davut güloğlu'nun avukatı davadan çekildi

DAVUT GÜLOĞLU'NUN AVUKATI DAVADAN ÇEKİLDİ

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun hakaret davası açtığı şarkıcı Davut Güloğlu'nun avukatı, reddi hakim talebinin kabul edilmediğini gerekçe göstererek davadan çekildi.

Tarih : 06 Nisan 2017, 16:25
Puan Ver : Davut Güloğlu'nun Avukatı Davadan Çekildi(6/10)6


Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun hakaret davası açtığı şarkıcı Davut Güloğlu'nun avukatı, reddi hakim talebinin kabul edilmediğini gerekçe göstererek davadan çekildi. Mahkemece uzlaşma bürosuna gönderilen dava dosyasında, tarafların uzlaşamadıkları belirlendi.



 



kaynak:milliyet






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