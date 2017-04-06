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'davutoğlu katılacak mı' sorusu yanıt buldu

'DAVUTOĞLU KATILACAK MI' SORUSU YANIT BULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın birlikte katılacağı Konya mitinginde eski başbakan Davutoğlu da yer alacak

Tarih : 06 Nisan 2017, 14:44
Puan Ver : 'davutoğlu Katılacak Mı' Sorusu Yanıt Buldu(6/10)6


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan referandumuna iki gün kala birilikte son mitinglerini Konya'da yapacak.



Habertürk TV'den Çimen Çetin'in haberine göre Konya'daki mitingin ev sahipliğini eski başbakan Ahmet Davutoğlu yapacak.



Referandum için Cumhurbaşkanı ve Başbakan 6 ilde ortak miting yapma kararı aldı. Mitinglerin Ankara, İstanbul,İzmir, Diyarbakır, Van ve Kayseri'de yapılması planlanmıştı. Ancak Erdoğan'ın sesinde yaşadığı sıkıntı nedeni ile bazı programlarda değişikliğe gidildi.



Geçen haftasonu ilk kez Ankara'da buluşan Cumhurbaşkanı ve Başbakan bu haftasonu da İstanbul ve İzmir'de birlikte olacaklar.



 



kaynak:habertürk








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