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Dayak Yedi, Felç Kaldı, Yoğun Bakımda Hapis Cezasını Çekiyor

DAYAK YEDİ, FELÇ KALDI, YOĞUN BAKIMDA HAPİS CEZASINI ÇEKİYOR

Karıştığı kavgada yüzde 98 felç kalan genç, darp edilmeden önce aldığı ruhsatsız silah cezasını ödeyemeyince, 211 gün hapis cezası aldı. Gencin başında 'kaçmasın' diye gardiyan bekliyor.

Tarih : 11 Temmuz 2017, 10:00
Puan Ver : Dayak Yedi, Felç Kaldı, Yoğun Bakımda Hapis Cezasını Çekiyor(7/10)3

İzmir Narlıdere'de oto boyacısı olan 23 yaşındaki Rıdvan Çengel, 2015'in eylül ayında otomobiliyle maddi hasarlı trafik kazası yaptı. Kaza sonrası, çarptığı araçtaki kişiler Çengel'i sopalarla feci şekilde dövdü. Başına aldığı darbeler nedeniyle ağır yaralanan genç, aylarca yoğun bakımda tedavi gördü. Ağır beyin sendromu ve kafa travması geçiren Çengel konuşamaz, hareket edemez hale geldi. Sadece gözlerini oynatabilen, gırtlağı delinerek nefes alması sağlanan, mideden boruyla beslenen gence, % 98 engelli raporu verildi.

211 GÜN HAPİS CEZASINA ÇEVRİLDİ

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre sadece gözlerini oynatabilen Çengel, darp edilmeden 2 yıl önce ruhsatsız silah bulundurmak suçundan aldığı 7 bin 300 lira para cezasının 4 bin 220 TL'sini çalışamadığı için ödeyemedi. Paranın ödenmemesi üzerine Torbalı 8. Asliye Ceza Mahkemesi, adli para cezasını hapse çevirdi. Mahkeme, Çengel'in kalan borcu için 211 gün hapis cezası yatmasına hükmetti.

140 GÜN DAHA CEZA ÇEKECEK

Hakkında tutuklama kararı çıkan Rıdvan Çengel, mayıs ayı başında özel bakımevinden alınarak Torbalı Devlet Hastanesi'ne yatırıldı. Kaçma tehlikesine karşı yoğun bakımda başında 24 saat boyunca gardiyan bulunan Çengel, 140 gün daha gözetim altında 'cezasını çekecek'.

Torununun iyileşmesi için başında dua eden babaanne Sultan Çengel ise "Torunum insan öldürmedi, kimseyi gasp etmedi. 4 bin 200 TL para cezası için tutuklandı. Şimdi de yoğun bakımda tutuklu ve başında gardiyan bekliyor. Cumhurbaşkanı'mızdan torunumun affedilmesini istiyoruz. Para cezası ödenirse, torunum evimize yakın bakım evinde kalabilecek" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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