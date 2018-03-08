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'Dayak yiyen kadın şükretsin' sözüne Erdoğan'dan sert tepki

'DAYAK YİYEN KADIN ŞÜKRETSİN' SÖZÜNE ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlahiyatçı Nurettin Yıldız'ın "Dayak yiyen kadın şükretsin" sözlerine isim vermeden büyük tepki gösterdi.

Tarih : 08 Mart 2018, 20:50
Puan Ver : 'dayak Yiyen Kadın Şükretsin' Sözüne Erdoğan'dan Sert Tepki(8/10)4

İlahiyatçı Nurettin Yıldız'ın "Dayak yiyen kadın şükretsin" sözleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük tepkisini çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kocanızdan dayak yediğinize şükredin" diyerek kadınlara skandal öneride bulunan ilahiyatçı Nurettin Yıldız'ı isim vermeden eleştirdi: Bunlar İslam'ı bilmeyecek kadar acizler.

Kadınların dövülmesine yönelik açıklamalarda bulunan Nurettin Yıldız hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhuriyet Başsavcılığımızca kadınların dövülmesine yönelik açıklamalar yapan nurettin yıldız hakkında TCK'nın 216/1 maddesi kapsamında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan dolayı resen soruşturma başlatmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

ERDOĞAN, BOZDAĞ'A TALİMAT VERDİ

Yaşananlardan oldukça rahatsız olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyu AK Parti MYK'da gündeme getirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a açıklamalardan duyduğu rahatsızlığı anlatan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun konuyla ilgilenmesi talimatını verdi.

Erdoğan ayrıca, Diyanet bünyesindeki ilahiyatçıların daha cesur olması gerektiğini söyleyip, Diyanetin, sözde ilahiyatçıların açıklamalarına karşı ön almasını istedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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