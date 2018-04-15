Nevşehir'de, sürücüsünün kokoreç almak için durduğu park halindeki kamyonete çarpan otomobilde yaşamını yitiren 5 gençten 3'ünün cenazesi, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde toprağa verildi.

5 ÜNİVERSİTELİ CAN VERDİ

Nevşehir- Ürgüp karayolunun Uçhisar kavşağında gece saatlerinde Turgay İçöz yönetimindeki 66 AAB 610 plakalı otomobil, yol kenarında seyyar satıcıdan kokoreç almak için duran İ.B. yönetimindeki 50 BC 652 plakalı kamyonete çarptı. Kazada, üniversitesi öğrencileri Tugay İçöz, Salim Burak İçöz (19), Tarık Öztürk (24), Gamze Aktoprak (21) ve Gülbahar Pektaş (22) yaşamını yitirdi.

YOZGAT'TA CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Nevşehir Devlet Hastanesi'ndeki otopsilerinin ardından Tugay İçöz, kuzeni Salim Burak İçöz ve Tarık Öztürk'ün cenazeleri, aileleri tarafından alınarak memleketleri Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine getirildi. Burada gençler için cenaze töreni düzenlendi.

TABUTLARI YAN YANA KONDU, YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Sarıkaya Merkez Camisi'nde cenazeleri yan yana konan Tugay ve Salim Burak İçöz kuzenler ile Tarık Öztürk'ün yakınları, gözyaşı döktü, fenalık geçirdi.

3 GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ

Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından 3 genç Sarıkaya Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tarık Öztürk Salim Burak İçöz Turgay İçöz

Kaynak: haberinburada