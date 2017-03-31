Suriyeli Pilot Tutuklandı
Eski Emniyetçilere Bylock Operasyonu
Ak Parti Grup Başkanvekili Bostancı: Chp İşi Iyice...
İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!
Türk Tırlarından Geçiş Ücreti Alınamaz

dayanılmaz ağrılar için…

DAYANILMAZ AĞRILAR İÇİN…

Fazla kilo, sigara, ağır yük kaldırma ve duruş bozukluğu gibi nedenler bel fıtığı yapıyor. Dayanılmaz ağrılar yaşatan rahatsızlıkta doğru tedavi önem taşıyor. Prof. Dr. Aytaç Akbaşak, tedavide doğru bilinen yanlışları anlatıyor...

Tarih : 31 Mart 2017, 16:25
Puan Ver : Dayanılmaz Ağrılar İçin…(6/10)6


Genç-yaşlı ayırt etmeyen bel fıtığı kadın-erkek herkesi vuruyor. Tek veya her iki bacağa vuran ağrılar, ayaklarda uyuşmalar, hareket kısıtlılıkları, yürüme ve oturmada güçlük gibi belirtiler veren bel fıtığının ilerlemesi halinde iktidarsızlık, çabuk yorulma, idrarını tutamama, yürüyememe gibi sıkıntılar baş gösteriyor. Bel fıtığı tedavisinde doğru sanılarak yapılan yanlışlar yarardan çok zarar getiriyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Akbaşak, tedavide doğru bilinen yanlışları şöyle anlatıyor...



Yanlış: Sert yerde yatmak bel ağrılarına iyi gelir.



Doğru: "Sert yer" betimlemesi ortası çökmeyen bir yatak anlamına gelir. Bazı kişiler taş ya da tahta zeminde yatılması gerektiğine inanırlar ki bu yanlış ve gereksizdir.



Yanlış: Mutlaka sırt üstü yatılmalıdır.



Doğru: Hastaların rahat ettikleri pozisyonda yatmaları uygundur.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Dayanılmaz  Ağrılar  İçin…    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER