

DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, terör örgütü üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yüksel hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartıldı.







DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek'in yargılanmasına Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bugün görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Kamuran Yüksek katılmazken, avukatları hazır bulundu. Duruşma başında dosyanın esasına ilişkin görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, Yüksek'in cezalandırılmasını istedi. Daha sonra söz alan Kamuran Yüksek'in avukatı Mesut Beştaş, müvekkili ile ilgili eksik soruşturma yapıldığını belirterek, "Yargılamanın genişletilmesi talebini yineliyoruz. Taleplerimizin reddedilmesi, savunma hakkımızın kısıtlanması anlamına gelir. Savcılık mütalaası tarafımıza tebliğ edilmemiştir" dedi.







kaynak:yenişafak