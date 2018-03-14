Hollandalı teknik direktör Frank De Boer, kendisine "Premier Lig tarihinin en kötü teknik direktörü" diyen Mourinho'ya, "1 Milyar harcadı ama oynattığı takım bu" yanıtını verdi.

Jose Mourinho ve Frank de Boer arasındaki tartışma tüm hızıyla sürüyor. Frank de Boer'in "Rashford'un Jose Mourinho ile oynaması yazık. Gençlere karşı daha sabırlı bir teknik direktör ile oynasaydı çok daha iyi yerlerde olurdu" sözlerine karşılık Jose Mourinho "Rashford, de Boer'in takımında oynasa galibiyet sevinci bile yaşayamazdı. De Boer, Premier Lig tarihinin en kötü teknik direktörü" demişti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester United'ın sürpriz bir şekile Old Trafford'da Sevilla'ya 2-1 yenilip turnuvaya veda etmesinin ardından Hollandalı teknik adam, bir kez daha Mourinho'yu eleştirdi.

"1 MİLYAR EURO HARCAMIŞ, TAKIMI BU!"

De Boer, Şampiyonlar Ligine veda eden Mourinho hakkında "Kariyerinde transfere 1 milyar Euro para harcamış ancak oynattığı takım bu!" sözlerini kullandı.

Kaynak: haberinburada