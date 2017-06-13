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deaflympics 2017 maskotunun ismi 'çakır' oldu

DEAFLYMPİCS 2017 MASKOTUNUN İSMİ 'ÇAKIR' OLDU

Samsun'da 18-30 Temmuz yapılacak '23'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarının (Deaflympics 2017) maskotunun ismi 'Çakır' oldu.

Tarih : 13 Haziran 2017, 12:41
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Samsun'da düzenlenecek '23'üncü. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları' maskotunun ismi belli oldu.



Kentin yöresel kıyafetlerini kuşanan maskotun ismi deaflympics2017. org üzerinden yapılan halk oylamasında 'Çakır' olarak seçildi.



Çakır'ın kasketindeki 8 köşe Samsun halkının vatanseverlik, yiğitlik, mertlik, cömertlik, delikanlılık, alçak gönüllülük, dürüstlük ve misafirperverlik özelliklerini taşırken ayakkabıları ise yöreye özgü 'yumurta topuk' modelinden esinlenerek hazırlandı.



Olimpiyat oyunları 21 branşta 18 - 30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.



 



kaynak:sabah








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