2 yıl önce polis lojmanları yakınındaki evinde çok miktarda patlayıcı, bomba yapımında kullanılan malzeme ve kılıçla yakalanan DEAŞ şüphelisi B.İ. beraat etti.

Diyarbakır'da 2 yıl önce polis lojmanları yakınındaki evinde çok miktarda patlayıcı, kimya tüpleri, gaz maskesi, elektronik devre kartları, bomba yapımında kullanılan malzeme ve kılıçla yakalanan B.İ. (36), 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan beraat ederken, evinde ele geçirilen kılıç nedeniyle 5 ay hapis ve 400 lira adli para cezasına çarptırıldı. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, kılıcın sanığa ait olduğuna dair kanıt olmadığı gerekçesiyle verilen bu cezayı da bozdu.

SAVCI: DEAŞ ÜYESİ OLARAK CEZALANDIRILSIN

B.İ. hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak bulundurma' suçlarından 16 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianamede, şüphelinin DAEŞ terör örgütü faaliyeti çerçevesinde işlenecek eylemlerde kullanılmak üzere bomba yapmaya çalıştığı belirtildi.Evde bulunun kimyasal maddelerin patlatılmaya hazır bomba olmadığı raporu nedeniyle İ.B., hakkında bu suçtan dava açılmadı.

"BAKANLIĞIN SINAVINA HAZIRLANIYORDUM"

Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanırken tahliye edilen B.İ., DEAŞ terör örgütü ile ilgisi olmadığını, hobi amacıyla elektronik malzemeleri bulundurduğunu, amatör olarak kimya ile ilgilendiğini, kimyasal maddeleri internet üzerinden aldığını anlatırken, "Ulaştırma Bakanlığı'nın düzenlediği tehlikeli madde güvenlik danışmanlık uzmanlığı sınavına hazırlanıyorum. Bakanlığın istediği mecburi eğitim için kayıt yaptırdım. Aramada bulunan cep telefonlarını atmaya kıyamadığım için evde bulunduruyorum. Telefonları bomba düzeneği ateşleme veya uzaktan kumanda olarak kullanmadım. 2 üniversite bitirdim. Halen Almanca bölümünde öğrenciyim. Evde kendimi geliştirmeye dönük çalışmalar yapıyordum. Bilgisayarımdaki görüntüler haber sitelerinde izlediğim görüntülerdir. Terör örgütüne bomba hazırlamak gibi bir niyetim yok" dedi.

"MALZEMELER BİZE AİT"

Sanığın ablası A.İ. ve ağabeyi M.İ. ise evde bulunan bazı malzemelerin kendilerine ait olduğunu, ancak bunların bomba yapımında kullanmak amacıyla almadıklarını söyledi. Savcı, B.İ.'nin cezalandırılmasını ve tutuklanmasını istedi.

ÖRGÜTTEN BERAAT KILIÇ'TAN CEZA

2 Mart 2017 tarihli duruşmada kararını açıklayan mahkeme, B.İ., 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan beraat etti ancak, evde bulunan kılıç nedeniyle 5 ay hapis ve 20 gün adli para cezasına çarptırıldı. Bu ceza ertelendi.

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI BOZDU

Cumhuriyet Savcısı terör örgütü üyeliğinden ceza verilmediği için,sanık B.İ.'nin avukatı ise evde bulunan kılıç nedeniyle ceza verildiği için istinaf başvurusu yaptı.

KILICIN SANIĞA AİT OLDUĞU KESİN DEĞİL

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi,usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle savcılığın istemini reddetti. Ele geçirilen kılıca benzeyen bıçağın sanığa ait olduğuna dair kesin kanıt olmadığı gerekçesiyle bu verilen ceza kararı bozuldu.

YENİDEN YARGILAMADA BERAAT ETTİ

B.İ.'nin yeniden 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanırken, 'bıçak ve izinsiz maddeleri izinsiz olarak bulundurma' suçundan daha önce 5 ay hapis ve 20 gün adli para cezası verilen B.İ.'nin beraatine hükmetti. Kararda evin duvarına asılı kılıç şeklindeki bıçağın sanığa ait olduğuna dair savunmasının aksini kanıtlar delil bulunmadığı kaydedildi.

Kaynak: haberinburada