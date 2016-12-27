'esad Görevi Bırakıyor'
Cuma Gününe Dikkat! Seferler...
Mersin'de Şoke Eden Görüntü!
Hakkari'de 15 Gün Süreyle 'özel Güvenlik Bölgesi' Uygulaması
Chp'den 'anayasa' Yorumu: İktidar Havlu Attı
İnanılmaz! Devlet Başkanı Porno İzlerken Yakalandı!
Meteoroloji'den Uyarı...
Pkk'nın Kaçırdığı Kız Çocuğu Güvenlik Güçlerine Sığındı
İrem Derici 50 Kiloya Kadar Düştü
Lavrov Ve Mistura Telefonda Görüştü
Ticari Taksiler Yenilendi
Anayasa Komisyonu'nda Tartışma Çıktı
Asgari Ücret 1600 Tl Olmalı
Galatasaray'ın Vazgeçilmezi Yine Muslera
Rokanın Kanı Temizleyici Özelliği Var
Ateşkes Görüşmelerine Bm Desteği
İsrail'den Çok Sert Tehdit: Bunu Savaş İlanı Olarak Kabul Ederiz
Kimsesiz Çocuklara Memuriyet Yolu Açıldı!
Konut Fiyat Endeksi Ekimde Yıllık Yüzde 13 Arttı
Çorum'da Fetö/Pdy Operasyonunda 4 Tutuklama

deaş el-bab'a 3 çeşit patlayıcı yerleştirmiş

DEAŞ EL-BAB'A 3 ÇEŞİT PATLAYICI YERLEŞTİRMİŞ

TSK destekli ÖSO birliklerinin Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Bab'a yönelik operasyonu sürüyor.

Tarih : 27 Aralık 2016, 17:11
Puan Ver : Deaş El-Bab'a 3 Çeşit Patlayıcı Yerleştirmiş(5/10)5


TSK destekli ÖSO birliklerinin Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Bab'a yönelik operasyonu sürüyor. ÖSO bünyesinde kurulan bomba imha birimi, DEAŞ'ın patlayıcı ve mayın tuzaklarını temizliyor. ÖSO'ya bağlı bomba imha uzmanı, "DEAŞ bölgeye üç çeşit patlayıcı yerleştirdi. Biri uzaktan kumandalı patlayıcılar, ikincisi hassas titreşime bağlı veya basmalı patlayıcılar, üçüncüsü ise uzun kablolara bağlı tahrip gücü yüksek patlayıcılardır. Bölgede en çok işimizi zorlaştıranlar hassas patlayıcılar" dedi.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin Halep'in kuzeydoğusundaki Bab ilçesine yönelik operasyonu devam ediyor.



Terör örgütü DEAŞ, bölgede muhaliflerin ilerleyişini engellemek için yollara mayın ve patlayıcılar yerleştirirken, sivillerin kentten kaçmasının önüne geçmek için ise tarım arazileri ile zeytin bahçelerinin arasında patlayıcı ve mayınlar döşemiş durumda.



ÖSO bünyesinde kurulan bomba imha birimindeki uzmanlar, DEAŞ'ın Bab çevresine döşediği binlerce patlayıcı ve mayınları temizleyerek ilçeye yaklaşıyor.



ÖSO'ya bağlı Mutasım birliğinin bomba imha uzmanı Hüseyin Raşid, söz konusu birimin yeni kurulduğunu söyledi.



Birimin, terör örgütü DEAŞ'ın bölgeye döşediği mayın ve patlayıcıları bulup imha etmek amacıyla kurulduğunu ifade eden Raşid, "DEAŞ çekildiği yerlerdeki evlere, tarım arazilerine ve bahçelere mayın ve patlayıcılar yerleştirmişti. Örgütün yerleştirdiği patlayıcılardan siviller zarar görüyor. Cerablus'a operasyon düzenlendiği günden bu yana sadece birliğimiz 5 binden fazla mayın ve patlayıcı imha etti" dedi.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: Deaş  El-Bab  A  3  Çeşit  Patlayıcı  Yerleştirmiş    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER