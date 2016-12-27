

TSK destekli ÖSO birliklerinin Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Bab'a yönelik operasyonu sürüyor. ÖSO bünyesinde kurulan bomba imha birimi, DEAŞ'ın patlayıcı ve mayın tuzaklarını temizliyor. ÖSO'ya bağlı bomba imha uzmanı, "DEAŞ bölgeye üç çeşit patlayıcı yerleştirdi. Biri uzaktan kumandalı patlayıcılar, ikincisi hassas titreşime bağlı veya basmalı patlayıcılar, üçüncüsü ise uzun kablolara bağlı tahrip gücü yüksek patlayıcılardır. Bölgede en çok işimizi zorlaştıranlar hassas patlayıcılar" dedi.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin Halep'in kuzeydoğusundaki Bab ilçesine yönelik operasyonu devam ediyor.







Terör örgütü DEAŞ, bölgede muhaliflerin ilerleyişini engellemek için yollara mayın ve patlayıcılar yerleştirirken, sivillerin kentten kaçmasının önüne geçmek için ise tarım arazileri ile zeytin bahçelerinin arasında patlayıcı ve mayınlar döşemiş durumda.







ÖSO bünyesinde kurulan bomba imha birimindeki uzmanlar, DEAŞ'ın Bab çevresine döşediği binlerce patlayıcı ve mayınları temizleyerek ilçeye yaklaşıyor.







ÖSO'ya bağlı Mutasım birliğinin bomba imha uzmanı Hüseyin Raşid, söz konusu birimin yeni kurulduğunu söyledi.







Birimin, terör örgütü DEAŞ'ın bölgeye döşediği mayın ve patlayıcıları bulup imha etmek amacıyla kurulduğunu ifade eden Raşid, "DEAŞ çekildiği yerlerdeki evlere, tarım arazilerine ve bahçelere mayın ve patlayıcılar yerleştirmişti. Örgütün yerleştirdiği patlayıcılardan siviller zarar görüyor. Cerablus'a operasyon düzenlendiği günden bu yana sadece birliğimiz 5 binden fazla mayın ve patlayıcı imha etti" dedi.







kaynak:yenişafak