DEAŞ, LONDRA'DAKİ TERÖR SALDIRISINI ÜSTLENDİ
Londra Köprüsü ve yakınındaki Borough Pazarı'nda meydana gelen terör saldırısını DEAŞ üstlendi
Reuters'ın haberine göre Londra'da cumartesi günü gerçekleşen saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi.
NELER YAŞANMIŞTI?
Londra Köprüsü ve yakınındaki Borough Pazarı'nda Cumartesi günü yerel saatle 22.00 civarında gerçekleşen saldırıda köprü üzerinde yayaları ezen bir minibüs, daha sonra köprünün güney ucundaki Borough Pazarı'na yönelmiş, burada araçtan inen 3 saldırgan çevredekileri bıçaklamıştı.
kaynak:habertürk
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