31 Aralık 2016'da eğlence mekanı Reina'ya saldırarak 39 kişiyi katleden terör örgütü DEAŞ, bu yıl sonunda İngiltere, Almanya ve Fransa'da benzer saldırılar düzenleyecekleri tahdidinde bulundu.

Terör örgütü DEAŞ'ın kendisine bağlı teröristlere, İngiltere, Almanya ve Fransa'da Noel zamanı sırasında saldırı düzenlemeleri için çağrıda bulunduğu ileri sürüldü.

HACKERLAR ELE GEÇİRDİ

The Epooch Times'ın haberine göre, BlackOps Cyber tarafından ele geçirildiği belirtilen fotoğraflarda DEAŞ'ın, Noel öncesinde İngiltere, Almanya ve Fransa'ya saldırmayı hedeflediğine ilişkin uyarılar yer alıyor.

KANLI BIÇAKLA EYFEL KULESİ ÖNÜNDE POZ VERDİLER

Fotoğraflarda, "Yakında sizin tatilinizde" ifadeleri, İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak yer alırken, posterlerden birinde, Fransa'nın Paris kentinden bulunan Eyfel kulesinin önünde eli bıçaklı bir saldırgan bulunurken, diğer bir posterde ise İngiltere'nin başkenti Londra'nın en kalabalık caddelerinden biri olan Regent Street'te bir saldırganın önünde diz çökmüş Noel Baba resmediliyor.

SALDIRILAR NOEL'DE GERÇEKLEŞEBİLİR

Saldırıların Noel Bayramı sıralarından gerçekleşeceği tahmin edilirken, tehdit edilen hükümetler bir açıklamada bulunmadı.

39 KİŞİYİ KATLETMİŞTİ

DEAŞ üyesi Abdülkadir Masharipov, 2016'nın son gecesi, İstanbul'daki Reina eğlence mekanında yeni yılın gelişini kutlayan kalabalığa saldırmış,katliamda 39 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: haberinburada