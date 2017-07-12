Kritik Kurumu Darbecilerden Kurtaran Emir: Gerekirse Şehit Olun!
Sosyal Medya Bağımlılığı Can Aldı: Telefonunu Küvete Düşürerek Çarpıldı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 15 Temmuz'da Saklanmasaydı Bu Yürüyüşe Farklı Bakabilirdik
Deaş'a Yönelik 29 İlde Eş Zamanlı Operasyon! 233 Gözaltı
Nazım Hikmet'in Yayımlanmamış Mektubu Ortaya Çıktı: Telgraf Çekecek Adresim Yok!
Sting, 104 Bin Euro'luk Ödülünü Mültecilere Bağışladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Uyardı! Yayılarak Oturma Son Buluyor
Fed Başkanı Yellen'in Açıklamalarından Sonra Dolar/Tl 3,58 Seviyesinde
Boğa Festivali Sırasında Kimseye Aldırış Etmeden Çatıya Çıkıp Cinsel İlişkiye Girdiler
İstanbul'da 15 Ve 16 Temmuz'da Ulaşım Ücretsiz
9 Nüfuslu Aile Yemeğini, Banyosunu Ve Tuvaletini Aynı Yerde Yapıyor
Ak Parti Ve Mhp'nin Hazırladığı İç Tüzükle İlgili Flaş Gelişme
Alzheimer Hastası Yaşlı Kadını Elleriyle Besleyip, Üzerini Temizledi
Yangını Bıraktı, Ortalığı Karıştırdı! Sağlıkçılar Korkudan Kaçtı
Cinayet İşleyen Saldırganın Öldürülmesinde 2 Sanığa Beraat
Emre Mor'un Menajeri, Transferi İçin Fenerbahçe'yi İşaret Etti
Çocuk İstismarına Geçit Yok! 15 Ülkede Whatsapp Operasyonu: 50 Gözaltı
Son Dakika! Abd'den Ankara'ya Sürpriz Ziyaret
3 Yaşındaki Oğlunu Boğarak Öldürüp, İntihara Kalkıştı
Erdoğan'dan Ohal Çıkışı: Çok Uzak Olmayan Bir Tarihte Kalkması Mümkün

DEAŞ'a Yönelik 29 İlde Eş Zamanlı Operasyon! 233 Gözaltı

DEAŞ'A YÖNELİK 29 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON! 233 GÖZALTI

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, 29 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 233 şahıs gözaltına alındı, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Tarih : 12 Temmuz 2017, 17:10
Puan Ver : Deaş'a Yönelik 29 İlde Eş Zamanlı Operasyon! 233 Gözaltı(7/10)3

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 29 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 233 şahıs gözaltına alındı. Konya Meram ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan DEAŞ terör örgütü mensubu bir şahsın yakalanması için düzenlenen operasyonda, binada bulunan şahısların güvenlik güçlerine silahla mukavemet göstermesi neticesinde çıkan çatışmada 5 terörist etkisiz hale getirildi. 4 güvenlik görevlisi hafif şekilde yaralandı.

ÜLKE GENELİNDEKİ OPERASYONLARDA 25 YABANCI ŞAHIS GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ

Operasyon düzenlenen binada yapılan aramada ve örgüt mensuplarının üzerinden; 5 adet AK-47 (kalaşnikof) uzun namlulu tüfek, bir adet tabanca, 4 kilogram patlayıcı madde ve silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Ülke genelinde yapılan operasyonlar kapsamında 25 yabancı şahıs haklarında gerekli idari işlemler yapılmak üzere Göç İdaresi Genel Müdürlüğü birimlerine teslim edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Deaş  A  Yönelik  29  İlde    Zamanlı  Operasyon  233  Gözaltı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER