Uefa, Salih Uçan'ın Takımı Sion'u Men Etti!
Kendisi İle Cinsel İlişkiye Girmeyi Reddeden Karısını Tekmeleyerek Öldürdü
Alman Taraftarlardan Görülmemiş Protesto! Tuvalet Kağıdı Fırlattılar
Var Sistemi, Futbolcuları Soyunma Odasından Çıkarttı!
Survivor'da Adaya Veda Eden İsim Belli Oldu!
Deaş'ın Eli Kanlı 'infaz Timi' Türkiye'de Yakalandı!
Bayern Münihli Hummels'ten Quaresma İtirafı
Üniversiteli Genç Kız, Dünyayı Gezmek İçin Bekaretini Satışa Çıkardı
Bir Elinde Nacakla Ölümle Adeta Dans Etti!
Çocuğum Hasta Deyip Polise Silah Doğrulttu! 100 Bin Tl Verin
Türkiye'ye Akın Etmişlerdi, 3 Günde 778'i Gönderildi
İsrail'den Rusya'ya Tehdit Gibi Cevap: Müsaade Etmeyeceğiz
Ermenistan'da Protestolar Durulmuyor! Göstericiler Parlamentoyu Abluka Altına Aldı
Acun'un Altın Dokunuşu Sonrası Survivor 4 Gün Üst Üste Reytinglerde Birinci Oldu
Hayranı Gönderdi +18'lik Yıldız Johnny Sins Türk Lezzetlerini Denedi
Onur Kıvrak'tan Büyük Fedakarlık! Sakat Sakat Oynadı
Polis Yolda Durup Valiye Selam Verdi, Otomobil Çarparak Havaya Savurdu
Trabzonspor'da Korkutan Sakatlık! Yıldız Futbolcu Hastaneye Kaldırıldı
Litvanyalı Jurgita Doğum Gününde Müslüman Oldu! İşte Yeni İsmi
Tüm Dünyanın Gözü Bu Noktadan Gelecek Haberde! Esad Heyeti Engelledi

DEAŞ'ın eli kanlı 'infaz timi' Türkiye'de yakalandı!

DEAŞ'IN ELİ KANLI 'İNFAZ TİMİ' TÜRKİYE'DE YAKALANDI!

Sakarya'da DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyonda örgütün 'infaz timi' üyesi 2 Iraklı ve 2 Suriyeli terörist yakalandı.

Tarih : 17 Nisan 2018, 01:40
Puan Ver : Deaş'ın Eli Kanlı 'infaz Timi' Türkiye'de Yakalandı!(8/10)4

Sakarya'da, DEAŞ'a yönelik operasyonda örgütün Irak'ta faaliyet gösteren 'infaz timi' üyesi 4 kişi yakalandı.

'İNFAZ TİMİ'NE MENSUP 4 TERÖRİST YAKALANDI

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında bir süredir aranan 4 kişinin yeri tespit edildi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Irak'ta infaz eylemleri yürüten 'infaz timi' üyesi olduğu belirlenen 2'si Irak, 2'si Suriye uyruklu olan şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 3'ü erkek 1'i kadın 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Deaş  In  Eli  Kanlı    İnfaz  Timi    Türkiye  De  Yakalandı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER