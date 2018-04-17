DEAŞ'IN ELİ KANLI 'İNFAZ TİMİ' TÜRKİYE'DE YAKALANDI!
Sakarya'da DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyonda örgütün 'infaz timi' üyesi 2 Iraklı ve 2 Suriyeli terörist yakalandı.
Sakarya'da, DEAŞ'a yönelik operasyonda örgütün Irak'ta faaliyet gösteren 'infaz timi' üyesi 4 kişi yakalandı.
'İNFAZ TİMİ'NE MENSUP 4 TERÖRİST YAKALANDI
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında bir süredir aranan 4 kişinin yeri tespit edildi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Irak'ta infaz eylemleri yürüten 'infaz timi' üyesi olduğu belirlenen 2'si Irak, 2'si Suriye uyruklu olan şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 3'ü erkek 1'i kadın 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Batman'da Harabe Manastır Onarıldı! Süryaniler 100 Yıl Sonra Mum Yaktı
- E-5'te Otomobil Tur Otobüsüne Çarpmıştı! 4 Kişinin Öldüğü Feci Kaza Kameraya Yansıdı
- Kız Yurduna Giren Erkek Paniğe Neden Oldu! Yurt Ayağa Kalktı
- Çoğunluğu Afrika'lı 37 Kaçak Göçmen, Kamyon Kasasında Üst Üste Yakalandı
- Ermenistan'da Sular Durulmuyor! Binlerce Kişi Sokaklara Döküldü
EKONOMİ HABERLERİ
- Ünlü Market Zincirinin Ceo'su İstifa Etti
- İşte Dünyanın En Güvenli Otomobili! 15 Yıldır Ölümlü Kazaya Karışmadı
- Etnospor Kültür Festivali'ne Gelene Toki'den Ev Hediye Edilecek
- Toki'nin 185 Lira Taksitle Sattığı Evleri İçin Geceden Kuyruğa Girdiler
- Bim'den Sonra A101 De Satış Rekorları Kıran Telefonu Ucuza Satacak
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Üniversiteli Genç Kız, Dünyayı Gezmek İçin Bekaretini Satışa Çıkardı
- İsrail'den Rusya'ya Tehdit Gibi Cevap: Müsaade Etmeyeceğiz
- Ermenistan'da Sarkisyan Karşıtı Göstericiler Polisle Çatıştı
- Hapishane Kavgası Facia İle Sonuçlandı: 7 Ölü, 17 Yaralı
- Aylardır Kayıp Olan Fas Prensesinin Yunanistan'da İnzivaya Çekildiği Ortaya Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar